SEGA: le uscite future di Atlus saranno multipiattaforma?

Lo storico publisher SEGA ha attualmente attivi diversi franchise che negli ultimi anni hanno riscosso un successo globale. Appare però chiaro che, ad eccezione di pochi eletti (come Sonic), molti franchise non sono riusciti a capitalizzare al massimo il loro potenziale, a causa della gestione delle loro release. Le serie giapponesi di Yakuza e Persona, ad esempio, sono state per molto tempo esclusive di specifiche console, con le release per tutto il mondo che uscivano mesi dopo quelle giapponesi. Ma, come già abbiamo potuto vedere nel corso degli ultimi anni, le politiche di SEGA stanno cambiando, e pare vogliano rilasciare anche i giochi di Atlus come multipiattaforma.

SEGA sta valutando se pubblicare i giochi di Atlus come multipiattaforma

Come già detto, la direzione intrapresa da SEGA sta cambiando ultimamente: tutti i capitoli di Yakuza sono stati portati nel corso dei mesi anche su Xbox e PC, e il prossimo spin-off Lost Judgment verrà lanciato in simultanea in tutto il mondo. In una recente intervista, il vice presidente di SEGA, Shuji Utsumi, ha rivelato che Yakuza: Like a Dragon è il titolo della serie che ha avuto il maggior successo in assoluto, grazie al suo lancio avvenuto su tutte le piattaforme più importanti. Ha anche aggiunto che, arrivati a questo punto, SEGA sta considerando la possibilità di estendere questa politica anche ai giochi di Atlus.

Parlando di Persona, Utsumi ha infatti affermato che SEGA sta pensando alla possibilità di lanciare tutti i giochi Atlus come multipiattaforma e di rilasciarli in futuro simultaneamente in tutto il mondo, anche se ovviamente potrebbero esserci alcune eccezioni. Considerando il successo che ha riscosso Persona 5 a livello globale, risulta evidente che SEGA voglia sfruttare tale successo, e adottare le stesse politiche che sono state adoperate per Yakuza può essere una soluzione dall’enorme potenziale. Nel frattempo, per coloro a cui piace sognare, possiamo ipotizzare che anche altre importanti saghe (come Shin Megami Tensei) possano essere portate in futuro su tutte le altre console.

