SEGA annuncia il documentario Sonic All-Star Series

Tramite comunicato stampa, SEGA ha annunciato l’avvio di una nuova collaborazione con G FUEL per la creazione di Sonic All-Star Series, un documentario dedicato al porcospino blu

Continuano i festeggiamenti per il 30° anniversario della serie di Sonic the Hedgehog. In attesa di poter mettere le mani su Sonic Colors Ultimate, annunciato a maggio e in arrivo il prossimo 7 settembre su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, SEGA continua a rilasciare contenuto esclusivo per festeggiare il compleanno del porcospino blu più famoso di sempre. Nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, l’azienda ha annunciato di aver stretto una partnership con la produttrice di energy drink G FUEL per la creazione di una mini-serie documentaristica chiamata Sonic All-Star Series. A questa iniziativa parteciperanno una lunga sfilza di celebrità e influencer, chiamati a condividere e rivivere i propri ricordi preferiti riguardanti proprio Sonic nel corso degli anni.

Le puntate verranno pubblicate nelle prossime settimane sul canale YouTube di Sonic the Hedgehog, ma il primo episodio è già disponibile e lo abbiamo integrato nel corpo di questo articolo. Lo trovate proprio qua sotto. Protagonista del primo episodio è Jirard Khalil, ben più noto sotto il nickname di The Completionist, YouTuber e recensore.

SEGA dà il via al documentario Sonic All-Star Series!

Durante l’episodio, Khalil racconta dell’evoluzione dell’iconica serie, sottolineando come uno dei suoi aspetti preferiti di Sonic the Hedgehof sia stata l’introduzione del multiplayer simultaneo. Nell’episodio prova anche a disegnare un ritratto di Sonic e gioca al classico livello Green Hill Zone Act 1 del capitolo originale di Sonic the Hedgehog, pubblicato nel 1991.

Avete visto il primo episodio del documentario Sonic All-Star Series? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!