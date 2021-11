SEGA: alleanza con Microsoft per rivoluzionare lo sviluppo di nuovi giochi

SEGA e Microsoft hanno appena effettuato un’alleanza che porterà ad un’unione di forze nella creazione di nuovi giochi innovativi

Microsoft negli ultimi anni si è ripresa dal disastro che fu all’inizio Xbox One, e imparando dai propri sbagli ha avuto modo di riprendersi più che ottimamente grazie alle nuove politiche a favore dei giocatori, e rimpinguando anche il proprio parco titoli con delle esclusive PC e piattaforme Xbox. Inoltre, Microsoft ha potuto anche mettere a segno alcuni acquisti importanti, ottenendo il supporto di Obsidian e Bethesda.

La fame di case videoludiche però non si è ancora attutita, e ciò è stato provato anche dai numerosi rumor che spesso girano riguardo i nuovi acquisti Microsoft, che figuravano anche Konami e SEGA come i prossimi obiettivi, utili ad inserirsi finalmente all’interno del mercato giapponese. Tuttavia, pare che quella che Microsoft avrà con SEGA sarà qualcosa di diverso, un’alleanza simile ad un’unione “platonica” e basata su obiettivi comuni, piuttosto che un acquisizione vera e propria.

L’alleanza tra SEGA e Microsoft

Sul sito ufficiale di SEGA è stato di recente annunciato come la casa videoludica giapponese stesse entrando in un’alleanza strategica con Microsoft, un’unione che consentirà ad entrambi le parti di sfruttare a vicenda le proprie abilità per un fine comune. SEGA dichiara, all’interno dell’annuncio, come essa sia intenta a produrre dei titoli in larga scala che vengano diffusi in tutto il mondo, e che potrà fare ciò attraverso la piattaforma di cloud computing Azure. SEGA ha in progetto di creare dei “Super Game”, iniziativa che verte sullo sviluppo di giochi innovativi, basati sugli aspetti di globalità, online, community e indirizzo IP.

La priorità che le due aziende si pongono è la costruzione di evoluzioni tecnologiche, a partire dall’infrastruttura network e dagli strumenti di comunicazione necessari per dei servizi globali online. Questo nuovo e rivoluzionario progetto, spiega SEGA, avviene in un mondo sempre più connesso, sia all’interno dell’industria, sia nelle community videoludiche costantemente più grandi e diverse, per merito delle tecnologie sofisticate. L’unione che avverrà tra SEGA e Microsoft servirà ad anticipare questi trend, con l’intento di ottimizzare i processi di sviluppo e portare una maggiore qualità nelle esperienze dei videogiocatori, mediante le tecnologie del cloud Azure.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo ad Instant Gaming per giochi a buon prezzo.