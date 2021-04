Sea of Thieves: pubblicato il trailer della Stagione 2

Rare ha pubblicato un nuovo e breve trailer dedicato alla Stagione 2 di Sea of Thieves, il popolare gioco di pirati in esclusiva Xbox

Sea of Thieves si prepara all’arrivo della Stagione 2, come ci ricorda Rare con un nuovo trailer. Il titolo MMO di Microsoft aveva fino a pochi mesi fa ripudiato la formula delle “stagioni”, tipica dei Game as a Service, in favore di aggiornamenti costanti e spesso molto sostanziosi – nonché completamente gratuiti. Cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?

Il trailer della Stagione 2 di Sea of Thieves ci mostra… un barile

Il trailer della seconda Stagione di Sea of Thieves non dà molte informazioni precise su quello che attenderà i giocatori nei prossimi mesi. Possiamo ipotizzare che, come la precedente stagione, anche questo nuovo ciclo avrà una durata di circa tre mesi, durante i quali saranno aggiunti ulteriori nuovi contenuti e si potrà completare un nuovo Battle Pass.

Qualche indizio, a dire il vero, c’è. Ad esempio una nuova, gustosissima emoticon, che permetterà al nostro pirata di nascondersi dentro un barile. Chi ha giocato un qualsiasi capitolo di Metal Gear Solid, in passato, sa cosa questo può rappresentare all’interno di un’opera complessa come Sea of Thieves. La possibilità di imbastire delle imboscate è dietro l’angolo e si sposa benissimo con la filosofia ludica del gioco. Nel trailer si può anche notare la presenza di una nuova skin, la già annunciata Skeleton Skin.

Il gioco di Rare continua a macinare numeri molto positivi. Poco tempo fa ha raggiunto il suo terzo anniversario e ben venti milioni di giocatori. Voi lo avete provato? Se voleste acquistarlo a un prezzo contenuto (ma vi ricordiamo che è disponibile anche su Xbox Game Pass) potreste dare un’occhiata ad Instant-Gaming. Per il resto, continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK per essere sempre aggiornati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi.