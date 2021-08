Sea of Thieves: evento crossover con Borderlands in arrivo!

Quando lo “yo ho” piratesco incontra il grido “heyoo” di Borderlands: l’evento crossover di Sea of Thieves stringe la mano al delirio di 2K

Ripensandoci, gli scenari apocalittici à la Mad Max hanno molto in comune con le scorribande piratesche, se inseriti in un contesto acquatico: forse è così che Sea of Thieves è arrivato ad allestire un evento crossover con Borderlands. Bordate a palate, ma di terra neanche l’ombra: le premesse sono quantomeno inusuali, eppure la Gamescom è riuscita a darci con annunci del genere un pizzico di quella magia che di solito si vede solo nel mese di giugno. Se poi volete aggiungerci una punta di “al termine di questa presentazione” in stile Nintendo Direct, potete redimere i contenuti gratuitamente già da ora.

L’evento crossover tra Borderlands e Sea of Thieves: come ottenere i contenuti

Ora che è live, infatti, l’evento crossover di Sea of Thieves consiste in due categorie di sfide per poter ottenere gli elementi cosmetici di Borderlands. Alcune di queste sono più semplici, come uccidere uno squalo con della polvere da sparo. Altre, invece, sono più complesse, come trovare un tesoro e fare incetta di tutto l’oro che si trova lì, oppure completare un’impresa. I punti di “favore” che ne derivano si possono poi scambiare con dei componenti per il set della nave. Potete vedere il tutto in azione nel video esplicativo incluso nel tweet che riportiamo qui sotto.

Explosion noise here! Fans of death, explosions, quality workmanship and explosions can earn the Mayhem ship set right now by accruing enough Favour in the Making Mayhem Event before 10am UTC Sept 7th.  Important details here: https://t.co/SEPW2L91rF pic.twitter.com/zInYCqAJwX — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) August 24, 2021

Il set, come potete vedere, include le vele, un logo, una polena ed altri elementi decorativi ispirati allo sparatutto che riceverà uno spinoff il prossimo anno. Fino ad allora, se volete gestire il timone di un veliero adornato con Claptrap, ora è il momento giusto per farlo. Avrete tempo fino a martedì 7 settembre per ottenere questi elementi. Tra le sorprese rivelate da Microsoft durante la serata di apertura ci sono anche un nuovo aggiornamento per Flight Simulator, un trailer di Dying Light 2 ed un primo assaggio dell’imminente espansione di Wasteland 3.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa sorpresa marinaresca? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.