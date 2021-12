Sea of Stars: il gioco di ruolo retrò arriverà su Nintendo Switch e non solo

Il bisogno “cronico” di nuovi giochi di ruolo per i fan del genere verrà saziato anche da Sea of Stars, in arrivo su Nintendo Switch e oltre

I creatori di The Messenger hanno annunciato un gioco di ruolo davvero promettente ambientato nello stesso universo: Sea of Stars è talmente impressionante che la presentazione dei titoli in arrivo su Nintendo Switch ne ha fatto il suo numero di apertura. Già ne abbiamo parlato bene nel nostro riassunto dell’ultimo Indie World, ma forse l’utenza della console ibrida potrebbe non essere l’unica a gioire. È infatti possibile che nei mesi a venire, prima della data di uscita prevista per il prossimo inverno, si venga a sapere di piattaforme aggiuntive. Ciò è abbastanza comprensibile, visto che la pagina di Kickstarter è ancora aperta.

E quindi uscimmo a riveder le stelle: il mare celeste di Sea of Stars, solo su Nintendo Switch?

Su Kickstarter, gli sviluppatori di Sea of Stars hanno confermato che l’inverno 2022 è il periodo di uscita “previsto” per l’uscita su Nintendo Switch; non per questo, però, Sabotage Studio intende… sabotarsi da solo (gioco di parole inevitabile) con uno sviluppo raffazzonato. In aggiunta, essendo sibillino il concetto di “inverno 2022”, il team ha voluto chiarire: “intendiamo che il gioco uscirà tra un annetto circa”. La data precisa sarà annunciata il prossimo anno, “non appena sarà chiaro che il gioco sarà agli stessi standard qualitativi che ci siamo prefissati. Su questo non faremo compromessi.”

Le altre piattaforme saranno annunciate la prossima primavera. Dopo la loro conferma, il team di sviluppo invierà un sondaggio a chi ha finanziato il gioco su Kickstarter per chiedere le loro preferenze sull’indirizzo di consegna per le copie fisiche, la console scelta e il nome da utilizzare nei titoli di coda per i ringraziamenti. Il trailer qui sopra mostra un po’ meglio il combattimento, che integra combo e tempismo per sistemare i nemici. In modo virtualmente identico a Chrono Trigger, il cui compositore tornerà proprio per l’occasione, non ci sono incontri casuali: gli scontri a turni avvengono sulla mappa. “Ogni inquadratura” del trailer, rassicura Sabotage, “rappresenta solo una minima parte del gioco ed è stata scelta per dare un’idea generale della premessa senza fare spoiler.”

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo fino ad ora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.