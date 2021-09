SCORN: l’uscita sarà rinviata al 2022?

L’uscita si Scorn, lo sparatutto horror di Ebb Software, potrebbe essere stata rinviata al prossimo anno

Inizialmente previsto in uscita per quest’anno, di Scorn si erano un po’ perse le tracce, ed ora, a giudicare dalle informazioni rilasciate dal publisher Kepler Interactive, pare proprio che per poter vedere l’FPS di Ebb Software si dovrà attendere ancora un po’. L’uscita del gioco infatti potrebbe essere stata rinviata ad un non meglio precisato 2022 a causa probabilmente di problemi legati alla pandemia di COVID-19.

Il publisher designa Scorn per il rilascio nel 2022, Uscita rinviata?

Grazie ad una direzione artistica decisamente inquietante, che strizza più di un occhio all’immaginario lovecraftiano, nonché alle opere di H.R. Giger, Scorn è riuscito ad attirare l’attenzione del pubblico fin dal suo annuncio, avvenuto nel 2014. Il titolo, divenuto poi un’esclusiva Xbox Series X/S, doveva originariamente essere rilasciato nel corso del 2021, ma pare proprio che l’uscita di Scorn sarà rinviata al prossimo anno.

I motivi non sono stati resi noti, ma il publisher Kepler Interactive si è limitato a catalogare recentemente il gioco come in uscita nel 2022, dunque appare quasi scontato che Scorn non vedrà la luce prima della fine dell’anno. Rimaniamo dunque in attesa di conoscere maggiori informazioni in merito alla nuova data d’uscita ufficiale nel titolo.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di poter mettere le mani su Scorn per scoprire ciò che questo promettente titolo ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare qualche videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.