Scars Above: disponibile un nuovo gameplay trailer!

Tramite comunicato stampa, Prime Matter ha svelato un nuovo gameplay trailer di Scars Above, il titolo di Mad Head Games in arrivo fra pochissime settimane

Plaion, ai tempi Koch Media, lo annunciò diverso tempo fa, nel corso di un evento nel giugno 2021 in cui venne resa nota anche l’apertura dell’etichetta Prime Matter, ma ormai siamo davvero vicini al lancio. In arrivo il prossimo 28 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One, Scars Above è un affascinante action adventure sci-fi in terza persona creato dallo sviluppatore serbo Mad Head Games e pubblicato proprio da Prime Matter, ambientato in un misterioso mondo alieno.

Tramite comunicato stampa, recentemente Prime Matter e Mad Head Games hanno divulgato un nuovo gameplay trailer, proprio in vista del lancio imminente. Il gameplay trailer permette ai giocatori di dare un’occhiata a molti degli elementi fondamentali del gioco (esplorazione, combattimento e ricerca) mentre Kate, la protagonista, si fa strada attraverso un mondo surreale e pericoloso. Vi lasciamo il trailer qua sotto.

Scars Above torna a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer: occhi al cielo!

In Scars Above, Una colossale ed enigmatica struttura aliena appare nell’orbita terrestre e stordisce il mondo intero; l’umanità lo chiama “Il Metahedron”. Il Sentient Contact Assessment and Response team (SCAR), composto da scienziati e ingegneri, viene inviato per indagare. Le cose non vanno come previsto e il Metahedron trascina la squadra attraverso lo spazio su un misterioso piano extrasolare. È qui che Kate (la nostra eroina) si sveglia da sola in un mondo strano e ostile; determinata a sopravvivere, si propone di trovare il suo equipaggio e svelare il mistero dietro quello che è successo.

Avete visto il gameplay trailer di Scars Above? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!