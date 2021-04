Scarlet Nexus: pubblicati due nuovi video di gameplay

Bandai Namco ha pubblicato due nuovi video di gameplay per Scarlet Nexus, l’atteso titolo action in uscita questa estate

Scarlet Nexus si è mostrato al pubblico con due nuovi video di gameplay. Il titolo sviluppato da Bandai Namco è in uscita questa estate e sembra che il suo sviluppo proceda in maniera abbastanza spedita. Nei nuovi video possiamo fare la conoscenza dei due personaggi e delle loro rispettive abilità.

I nuovi video di gameplay di Scarlet Nexus ci mostrano le abilità di Yuito e Kasane

I due nuovi video di gameplay di Scarlet Nexus ci mostrano le abilità di due dei suoi personaggi. Le abilità di Yuito sono la Chiaroveggenza, che gli permette di rivelare la presenza dei nemici, e la Pirocinesi, che gli permette di sferrare attacchi di fuoco. Il giovane si prepara ad affrontare una mostruosa creatura chiamata Slippy Chinery, una delle tante varianti di Estranei presenti all’interno del titolo. Le abilità di Kasane, invece, sono basate sulla telecinesi, e le permettono di superare gli avversari con disinvoltura.

La storia di Scarlet Nexus sarà scritta dagli autori dell’acclamato Tales of Vesperia (potete vedere un nuovo trailer del nuovo capitolo della serie qui) e potrà essere vissuta da due punti di vista differenti, a seconda del personaggio che sceglieremo di usare. Il titolo ricalca nell’estetica lo stile degli anime e dei videogiochi giapponesi, creando alcuni parallelismi abbastanza marcati soprattutto con Code Vein, l’apprezzato soulslike in salsa orientale pubblicato sempre da Bandai Namco.

Scarlet Nexus uscirà il 25 giugno 2021 per PlayStation 4, Xbox One e PC, con upgrade gratuito per PlayStation 5 ed Xbox Series X. Assieme a Tales of Arise si tratta sicuramente del titolo più interessante prodotto dal publisher giapponese in arrivo quest'anno.