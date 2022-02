Scarlet Nexus: la nuova patch aggiunge il Photo Mode e una nuova difficoltà

Scarlet Nexus si aggiorna ancora con una nuova patch che aggiunge un nuovo livello di difficoltà e anche il Photo Mode

Nonostante Scarlet Nexus sia uscito da ormai più di sei mesi, Bandai Namco continua ad aggiornarlo con una nuova patch che aggiunge diverse interessanti novità. Nel nuovo update che porta il titolo alla versione 1.0.7 viene aggiunta una nuova difficoltà, il Very Hard e anche il Photo Mode, feature che sembra ormai quasi obbligatoria in qualsiasi videogioco. Scarlet Nexus è uscito su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 25 giugno del 2021, riscuotendo un discreto successo come potete leggere anche nella nostra recensione, e da allora è stato costantemente supportato con nuove patch e aggiunte.

Scarlet Nexus: tutte le novità della nuova patch

La nuova patch di Scarlet Nexus farà la gioia di chi vuole sfide sempre più ardue da superare nei videogiochi. Infatti è stato aggiunto il livello di difficoltà Very Hard. Aggiunto anche il Photo Mode, che ci permetterà di cambiare l’angolo di ripresa e le espressioni del volto dei personaggi. Tra le altre novità inserite ci sarà anche una nuova skin per le armi e un nuovo Plugin di supporto. Sembra inoltre che sia in preparazione un terzo DLC a pagamento che introdurrà nuovi episodi dedicati ai legami con gli altri personaggi e nuovi effetti SAS.

Scarlet Nexus è un interessante titolo action, che si rifà molto all’immaginario degli anime, tanto che il videogioco in Giappone è stato accompagnato proprio da una serie animata che rinarra gli eventi del gioco. Il titolo è attualmente disponibile anche nell’Xbox Game Pass di Microsoft e di recente il Game Director Kenji Anabuki ha detto che vorrebbe realizzarne un seguito, ma con dei temi ancor più maturi rispetto a quelli già trattati nel primo titolo.

