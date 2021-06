Scarlet Nexus: l’explanation trailer spiega diversi aspetti del gioco

Bandai Namco ha pubblicato il nuovo explanation trailer di Scarlet Nexus, un video che spiega diversi aspetti del nuovo action JRPG della compagnia

Scarlet Nexus è un particolare action JRPG in sviluppo da parte di Bandai Namco. Il titolo venne annunciato per la prima volta più di un anno fa e al momento la data d’uscita è prevista per il 25 del prossimo mese.

Dall’annuncio ad oggi Bandai Namco ha svelato tante informazioni sul titolo, ma tutt’ora molte persone continuano a non comprendere appieno il bizzarro mondo del gioco. Per fortuna la compagnia ha recentemente pubblicato il nuovo explanation trailer di Scarlet Nexus, un video che spiega diversi aspetti del loro nuovo action JRPG.

Poteri, mutanti e azione nel nuovo trailer di Scarlet Nexus

Il nuovo trailer ci spiega che Scarlet Nexus è un titolo è ambientato in un futuro remoto in cui la scoperta di un particolare ormone nel cervello umano ha permesso ad alcuni individui di ottenere potenti abilità psioniche. La scoperta di questi poteri ha permesso all’umanità di migliorarsi, ma purtroppo li ha anche costretti ad affrontare una nuova e terribile minaccia. Infatti la nostra razza sarà costantemente minacciata dagli Estranei, orribili creature mutanti che vivono solo per divorare cervelli. Per sopravvivere a un nemico così potente l’umanità non potrà fare altro che affidarsi alla FSE, un corpo militare composto da numerosi psionici estremamente potenti.

Se volete scoprire tutti i dettagli sul mondo di Scarlet Nexus, vi basterà dare un’occhiata all’explanation trailer in calce qui sopra. Inoltre, in caso vogliate saperne di più sul gameplay del gioco e tanto altro, vi suggeriamo di leggere anche la nostra anteprima dedicata.

Scarlet Nexus sarà disponibile dal 25 giugno per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.