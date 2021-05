Scarlet Nexus: disponibile la demo su Xbox One e Series X | S

BBandai Namco ha finalmente rilasciato la prima demo di Scarlet Nexus, arrivata per prima su dispositivi Xbox (One e Series X | S) e in uscita anche su piattaforme Sony nei prossimi giorni

Bandai Namco l’aveva promesso qualche tempo fa, e finalmente è stata rilasciata una versione di prova gratuita di Scarlet Nexus su Xbox One e Xbox Series X | S. Pur non essendo esclusiva Microsoft, per probabili accordi fra le due aziende il nuovo e attesissimo Action-JRPG targato Bandai si è mostrato per primo sui dispositivi della casa di Redmond. La demo è disponibile da oggi, 21 maggio, mentre sarà rilasciata anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 28 maggio. Vi ricordiamo, invece, che Scarlet Nexus arriverà sugli scaffali di tutto il mondo il prossimo 25 giugno per tutte le piattaforme disponibili, escluso Nintendo Switch.

La versione di prova gratuita di Scarlet Nexus ci metterà nei panni di Yuito Sumeragi e Kasane Randall, i due protagonisti del titolo. Non è stata svelata la durata della demo e, inoltre, sembra proprio che i progressi nella versione di prova non potranno essere trasferiti nel gioco completo. In occasione del rilascio della demo di Scarlet Nexus su piattaforme Xbox, Bandai Namco ha anche mostrato un nuovo trailer del gioco che vi lasciamo qua sotto.

Scarlet Nexus: rilasciata la demo su Xbox, in arrivo anche su PlayStation!

Inoltre, in base a chi sceglierete per vivere questa demo, riceverete degli oggetti cosmetici speciali da poter sfruttare nella versione completa. Nello specifico, se giocherete nei panni di Yuito otterrete una Maschera da Coniglio, mentre se sceglierete Kasane potrete ottenere una borsa speciale. Per ricevere gli oggetti cosmetici, dovrete mantenere i dati di salvataggio della demo all’interno della vostra console fino all’uscita del gioco.

Dunque, in attesa del suo arrivo sul mercato il prossimo 25 giugno, possiamo mettere mano sulla demo di Scarlet Nexus rilasciata per ora solo su dispositivi Xbox, e in arrivo successivamente anche su PlayStation. Rimanete sintonizzati con noi di tuttoteK per un articolo di prime impressioni che arriverà nei prossimi giorni! Che cosa ne pensate di questa nuova IP di Bandai Namco? Scrivetecelo qua sotto nei commenti!