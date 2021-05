Samurai Warriors 5: 10 nuovi personaggi aggiunti alla lineup

Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore Omega Force hanno annunciato l’aggiunta di 10 nuovi personaggi giocabili in Samurai Warriors 5

Il distributore koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force hanno ufficializzato l’entrata di 10 nuovi personaggi nel roster di Samurai Warriors 5. Continua quindi a crescere la lineup del titolo musou hack and slash ambientato nel Giappone dell’era Sengoku, che solamente un mese fa aveva già annunciato 4 nuovi combattenti. L’uscita del videogioco è prevista per il prossimo 27 luglio. Quest’ultimo sarà giocabile tramite PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Grazie all’opzione di retrocompatibilità di queste, sarà inoltre utilizzabile tramite PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Samurai Warriors 5: i dettagli dei nuovi personaggi

I 10 nuovi personaggi di Samurai Warriors 5 annunciati erano già presenti nel titolo in vesta di NPG e, nonostante siano dotati di una grafica unica, saranno sprovvisti dei “power attacks” individuali, in quanto non parte integrante della storia principale. Come da tradizione di questo titolo, tutti i nuovi personaggi sono ispirati a persone realmente esistite; tra di essi spiccano i nomi di Nobuyuki Oda, il fratello minore di Nobunaga, e Terumoto Mōri, il nipote di Motonari.

Koei ha precedentemente svelato che Samurai Warriors 5 sarà commercializzato anche in due diverse edizioni speciali, disponibili in esclusiva sullo store online del distributore. La versione Tresure Box contiene, oltre a una copia del gioco, la colonna sonora del titolo, un art book, una selezione di cartoline e un poster di stoffa che mostra il nuovo stile artistico del gioco, il tutto confezionato in una box da collezione a tema samurai. La Collector’s Edition del gioco include tutti i contenuti della Tresure Box insieme a uno speciale mini stand in acrilico con i numerosi personaggi protagonisti dell’epico dramma storico. Inoltre, è stato confermato che Samurai Warriors 5 avrà una serie di DLC post-lancio.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita. Se siete interessati all’acquisto di un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.