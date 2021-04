Samurai Warriors 5: presentati con un trailer i nuovi personaggi

Oggi Koei Tecmo ha presentato con un trailer quattro nuovi personaggi relativi al prossimo Samurai Warriors 5. Andiamo insieme a scoprirli

Samurai Warriors 5 è il prossimo titolo sviluppato da Omega Force e distribuito da Koei Tecmo in uscita il prossimo 27 luglio. Il gioco è disponibile per tutte le piattaforme old gen, PS4 e Xbox One e quelle di attuale generazione (ma solo in retrocompatibilità), oltre che a PC e Switch. Il titolo è un classico musou hack and slash ambientato nel Giappone dell’era Sengoku. Andiamo a scoprire i dettagli sui nuovi personaggi presentati che si aggiungeranno al roaster di Samurai Warriors 5.

Presentati quattro nuovi personaggi per Samurai Warriors 5

I nuovi personaggi andranno ad aggiungersi agli altri, portando a 27 il numero totale di personaggi giocabili. Le ultime aggiunte sono quattro combattenti storici più due rivisitazioni di personaggi chiave della trama principale. I primi sono Sandayū Momochi, esperto di kusarigama e capo degli Iga Ninjas, successivamente abbiamo Hattori Hanzō, maestro della spada ninja, poi abbiamo Magoichi Saika, mercenario senza scrupoli ed infine, il grande samurai Yasuke, servitore di Nobunaga. Oltre a questi, sono state presentate le versioni di Nobunaga Oda, chiamata “il re demone” e di Mitsuhide Akechi, servitore della famiglia Oda.

Questi ultimi saranno giocabili, comprese le loro tecniche speciali, come le abili tecniche di spada di Nobunaga e e gli spaventosi attacchi combinati di Mitsuhide con la sua combo tra arma da fuoco e la lama matchlock. Ricordiamo che il gioco sarà acquistabile anche i due edizioni speciali. Entrambe disponibili sul Koei Tecmo Europe Online Store. La Treasure Box includerà la colonna sonora del gioco, un art book, delle cartoline e un poster di stoffa che mostra il nuovo vivace stile artistico del gioco. Il tutto confezionato in un box da collezione. La Collector’s Edition include, invece, tutti i contenuti della Treasure Box, più uno speciale mini stand in acrilico con i personaggi protagonisti.

