Saints Row: immergetevi nella città di Santo Ileso con il nuovo trailer

Deep Silver e Volition hanno rilasciato un nuovo trailer di presentazione di Saints Row che mostra la ricca e vibrante città di Santo Ileso. Diamo un primo sguardo al gioco

Il reboot di Saints Row è stato uno dei primi annunci della scorsa Gamescom Opening Night Live 2021. A distanza di poco tempo, Deep Silver e Volition hanno pubblicato un nuovo trailer di Saints Row che mostra al pubblico la nuova adrenalinica città di Santo Ileso. Il video, oltre a prevedere la partecipazione dell’attrice statunitense Bryce Charles, voce di default del Boss del gioco, si focalizza anche sulle gang rivali, sui nuovi personaggi e sul nuovo tono di questo capitolo.

Diamo un sguardo alla città di Santo Ileso in questo nuovo trailer di approfondimento di Saints Row

L’epico trailer mostra oltre alla città di Santo Ileso anche alcuni frammenti di gameplay di Saints Row. Oltre a questo tuttavia, i giocatori possono già effettuare il pre-order del gioco. Insieme alla versione base, ci sarà la possibilità di prenotare anche una versione speciale, chiamata Notorious Edition. Quest’ultima include il gioco base, oltre a un casco digitalizzato di Idols DJ, una graziosa ma brutale mazza Idols Twinkle e una moto Scrambler illuminata al neon. Invece, il pack Saints Criminal Customs, che è un pack digitale per i pre-order dell’edizione fisica, contiene l’auto convertibile The Saints Custom e la giacca The Saints Custom Stab.

The Los Panteros American Muscle Bundle, contiene la skin Los Panteros “El Lanzador” per armi pesanti e la moto personalizzata “Fury“. Infine, sarà incluso il pass di espansione per estendere il gameplay a tre episodi aggiuntivi, così come Saints Row The Third Remastered. Tutti coloro che acquisteranno Saints Row fino al 2 settembre 2021 tramite l’Epic Games Store, riceveranno tramite il bundle anche Saints Row The Third Remastered. Saints Row sarà disponibile il 25 febbraio 2022 per tutte le console e PC.

