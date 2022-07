Saints Row entra ufficialmente in fase gold

Direttamente dallo sviluppatore arriva la notizia che Saints Row è entrato ufficialmente in fase gold, allontanando ogni ipotesi per altri ritardi riguardanti l’uscita

Alla fine dello scorso novembre ricorderemo tutti la notizia del rinvio dell’uscita del titolo, prevista inizialmente per il 25 febbraio, rimandata al 23 agosto. Ecco questa volta sembrerebbe che tutti i fan non debbano temere ulteriori rinvii per la data indicata da Deep Silver Volition perchè Saints Row è ufficialmente entrato in fase gold, e quando un titolo in sviluppo raggiunge questa fase siamo molto vicini all’uscita e se pensiamo a quella indicata mancherebbe poco più di un mese.

Saints Row in fase gold.. e quindi?

Ora grazie al team di sviluppo sappiamo che Saints Row è entrato in fase gold, ed ora che cosa succede? Cosa s’intende con “fase gold”? Passare a questa fase vuol dire in breve che il gioco è stato per la maggior parte completato ed alcune “copie campione” del titolo sono state inviate ai titolari della varie piattaforme (in questo caso Sony, Microsoft ed Epic) per i controlli di rito e le varie certificazioni. Il tutto è confermato direttamente del profilo Twitter del gioco, come potete vedere di seguito.

#SaintsRow is officially gold – locked and loaded for August 23 – pre-order now: https://t.co/8KeHoEexIs pic.twitter.com/cUZruwYX0f — Saints Row (@SaintsRow) July 19, 2022

Il titolo che è in arrivo il 23 agosto su PC, PS4, PS5 , Xbox One e Xbox Series X/S, ha anche specificato quali saranno i requisiti minimi per la versione PC ovvero: 8 GB di RAM, schede grafiche con 4 GB di RAM e CPU Intel Core i3 3240/Ryzen 3 1200. Per concludere, se siete impazienti potete provare il creatore di personaggi del prossimo Saints Row lanciato a giugno su tutte le piattaforme previste, The Boss Factory, che gli sviluppatori ritengono essere uno dei migliori editor di personaggi mai visti in qualsiasi gioco presente sul mercato. Che ne pensate? Siete in attesa del titolo? Ricordatevi di farci sapere la vostra qui sotto nei commenti!

