Sackboy A Big Adventure: disponibile a breve il costume di Returnal

Il titolo per PS5 dedicato ai Sackboy si arricchisce con nuove skin. A breve sarà infatti disponibile il costume di Returnal in Sackboy A Big Adventure

Sony è molto affezionata ai suoi brand. Ne testimoniano i numerosi riferimenti intertestuali presenti in diversi titoli in esclusiva PlayStation. Oggi Sony ha annunciato l’arrivo del costume di Returnal all’interno di Sackboy A Big Adventure. Il titolo, uscito lo scorso novembre, è a tutti gli effetti una nuova versione degli storici capitoli iniziati con Little Big Planet per PS3. Qui ritroviamo la classica struttura platform questa volta però in 3D invece che 2.5D.

Sackboy A Big Adventure: in arrivo il nuovo costume di Returnal

Il costume di Returnal e della sua protagonista Selene sta per arrivare in Sackboy A Big Adventure. Questa notizia conferma il trend dei costumi basati sulle storiche icone PlayStation. Per A Big Adventure, diverse skin sono presenti già nella Digital Deluxe Edition del gioco. Questi includono i costumi di numerosi personaggi quali Jin Sakai, da Ghost of Tsushima, Sam Bridges da Death Stranding, Deacon St. John da Days Gone e infine Connor da Detroit Become Human. La nuova skin prevede il costume di Selene (protagonista di Returnal) nella sua ASTRA Scout suit e sarà scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store a partire dal 26 maggio.

A questo punto c’è da chiedersi se ne arriveranno altre nel prossimo futuro, magari proprio in occasione dell’uscita di Ratchet and Clank Rift Apart. Concludiamo ricordando che Sackboy A Big Adventure è attualmente disponibile per PS4 e PS5. Returnal, invece, è uscito di recente su PS5 e, sebbene abbia ricevuto diversi elogi, è stato al contempo criticato da alcuni giocatori per la sua mancanza di salvataggi in mid game. Aspettiamo dunque la risposta di Housemarque games, sviluppatori di Returnal, per un’eventuale patch.

