S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà esclusiva Xbox per soli tre mesi?

Secondo un documento recentemente trapelato online, S.T.A.L.K.E.R 2 sarà esclusiva Xbox Series X| S solamente per i primi tre mesi dal lancio

Ormai sono passati diversi mesi dall’inizio della next-gen e ora finalmente stanno iniziando a comparire le prime esclusive. Qualche mese fa sulle piattaforme Microsoft è arrivato The Medium, il titolo horror di Bloober Team, mentre da pochissimo ha fatto il suo debutto su PS5 Returnal, il TPS roguelike di Housemarque.

Oltre a queste esclusive pure, nel corso del tempo arriveranno anche diversi giochi che resteranno legati ad una specifica piattaforma solo per un determinato periodo di tempo, come ad esempio Deathloop di Arkane Studios. La maggior parte di questi titoli sono già ben noti, ma a quanto pare anche un sequel molto atteso potrebbe sfruttare la stessa formula. Infatti, secondo un documento recentemente trapelato online, S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà esclusiva Xbox Series X| S solamente per i primi tre mesi dal lancio.

S.T.A.L.K.E.R. 2 arriverà anche su PS5?

A causa della lunga disputa legale tra Apple e Epic Games è saltato fuori un particolare documento di Microsoft in cui si parla di diversi titoli in arrivo sulle loro piattaforme. Fra i vari giochi elencati è presente anche S.T.A.L.K.E.R 2, che a quanto pare potrebbe non essere solamente esclusiva PC e Xbox. Il titolo infatti sembrerebbe essere vincolato alle piattaforme Microsoft solamente per i primi tre mesi successivi al lancio.

Fino a quando Microsoft e GSC non rilasceranno delle dichiarazioni ufficiali vi invitiamo a prendere con le pinze queste affermazioni. Però, anche se il documento dovesse rivelarsi attendibile, non è detto che S.T.A.L.K.E.R. 2 arrivi per forza anche su console Sony. Una volta terminato il periodo di esclusività gli sviluppatori potranno pubblicare il proprio gioco anche su PS5, ma non è scontato che lo facciano. Probabilmente questa decisione sarà influenzata dalle vendite al lancio e da come i giocatori e la critica accoglieranno il gioco.

S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X | S e forse arriverà anche su PS5, ma per il momento non si conosce un periodo d’uscita preciso. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul titolo e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.