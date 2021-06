Runescape: implementati i salvataggi cross-platform

Il leggendario e immortale MMORPG Runescape è stato da poco pubblicato per tutte le piattaforme mobile principali (iOS e Android), e per l’occasione sono stati implementati per la prima volta nella storia del titolo i salvataggi cross-platform

Runescape è uno degli MMORPG più anziani, e quindi anche più longevi, della storia del genere. Nonostante abbia ormai più di 20 anni, il videogioco sviluppato da Jagex continua infatti ancora oggi ad avere una community attivissima e a stabilire nuovi record. Nel 2019, per fare un esempio, è stato raggiunto il massimo storico di 1,1 milioni di abbonamenti a pagamento attivi, mentre a novembre dello scorso anno Old School Runescape è riuscito a sua volta a registrare un nuovo record di giocatori simultanei.

Ebbene, dopo la sua pubblicazione di Runescape per dispositivi mobile avvenuta nella giornata di ieri, è stato implementato nel titolo un sistema di salvataggi cross-platform, così da permettere ai giocatori di poter giocare con lo stesso account su dispositivi diversi.

Runescape: salvataggi cross-platform

Il lancio mobile arriva quindi pochi mesi dopo che Jagex è stata acquisita dalla società di investimento globale The Carlyle Group, per una somma sconosciuta (con quest’accordo possiamo dire che lo studio di sviluppo britannico ha cambiato proprietario per tre volte negli ultimi cinque anni). Il titolo free-to-play è stato ufficialmente lanciato ieri per dispositivi iOS e Android, e una tale espansione non poteva che portare diverse nuove funzionalità. In particolare, l’inserimento dei salvataggi in cross-platform in Runescape permetterà, come già accennato sopra, ai giocatori di passare dal PC al cellulare in un attimo senza perdere alcun progresso.

Se volete rimanere aggiornati sulle novità riguardanti Runescape e sulle più importanti notizie riguardanti il mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.