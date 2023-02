Rumor | Switch 2 avrà il Nintendo Switch Online?

Nelle scorse ore, una voce di corridoio che è iniziata a circolare in rete vorrebbe vedere alcuni nuovi dettagli su Nintendo Switch 2 e sulla sua componente online: che sia la buona volta che Nintendo non distrugga tutto per ripartire da capo?

Chi ha seguito la storia di Nintendo lo sa benissimo: le console possono anche avere un ricambio molto lungo, specialmente come nel caso di Switch, che risulta essere una delle console più vendute di sempre ed è, da anni, “a metà del suo ciclo vitale“. Possono anche esserci più versioni della stessa console, ma una volta che si passa alla successiva il cambio è drastico: niente retrocompatibilità, né in digitale tantomeno in fisico, e anche i servizi online cambiano completamente volto. Sarà così anche per la futura “Switch 2”? Forse no.

Stando a quanto suggerito da un recente report della CMA (Competition and Markets Authority) britannica, infatti, il Nintendo Switch Online potrebbe tornare sul successore spirituale dell’ibrida di Nintendo. Nel mentre si stanno effettuando i dovuti controlli sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, infatti, è trapelato un documento che esclude dall’analisi e la comparazione fra i vari servizi in abbonamento il Nintendo Switch Online perché sarebbe disponibile esclusivamente su due diversi device. Due?

Nintendo Switch 2 e la componente online: siamo davvero di fronte al miracolo?

Il documento, nello specifico, recita:

Il Nintendo Switch Online è stato escluso dai nostri conteggi perché il servizio di cloud gaming di Nintendo è molto limitato. Il servizio di cloud gaming di Nintendo è infatti disponibile esclusivamente sul device Nintendo Switch e [CENSURATO].

Considerando come sia stato preventivamente rimosso il nome del secondo dispositivo, è ovvio che venga da pensare a un qualcosa che non è ancora stato reso pubblico dalla grande N. E avrebbe anche senso mantenere il Nintendo Switch Online, considerando l’incredibile quota di sottoscrittori raggiunta dal servizio e la sempre maggiore attenzione che Nintendo ha posto nell’ampliarlo ed espanderlo (come, ad esempio, con l’aggiunta dei titoli per GameBoy e GameBoy Advance). Staremo a vedere.

