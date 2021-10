Rumor – Sackboy: A Big Adventure in arrivo su PC?

Nelle scorse ore, alcuni rumor riguardanti l’arrivo su PC di Sackboy: A Big Adventure hanno iniziato a serpeggiare in rete, a seguito di una catalogazione da parte di SteamDB

La recente nuova politica di Sony ha portato tantissime delle sue esclusive, sebbene con diversi anni di ritardo, ad approdare anche sui PC di tutto il mondo. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato God of War del 2018, preceduto da Horizon Zero Dawn e Days Gone. Inoltre, la stessa Sony ha acquisito Nixxes Software, famosa principalmente per aver collaborato alla creazione degli ultimi Tomb Raider e Marvel’s Avengers, ma fortemente specializzati nella lavorazione di porting su PC. Insomma, la strategia e la rotta sembrano piuttosto chiare e, forse, nelle scorse ore è già stato rivelato il prossimo titolo esclusivo che arriverà nelle librerie dei PC.

Stando ad un rumor (proveniente da un utente Reddit, tale penguin6245) iniziato a circolare in rete nelle scorse ore, infatti, una catalogazione che farebbe riferimento a Sackboy: A Big Adventure sarebbe apparsa su SteamDB. Vi ricordiamo che il titolo è uscito ormai quasi un anno fa sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5, ed appartiene all’universo creato a partire dal 2008 con Little Big Planet.

Sackboy: A Big Adventure sta per arrivare su PC? Sembrerebbe di sì…

I riferimenti a Sumo Digital, che ha curato le versioni PS4 e PS5, e al recente leak di GeForce NOW, da cui è emerso anche il porting di God of War, fanno ben sperare che si tratti proprio di Sackboy. Tutto questo, però, rimane ancora molto fumoso e si tratta sempre e comunque di un rumor. Il fatto poi che la catalogazione sia stata cancellata successivamente rende il tutto ancor più sospetto, ma aspettiamo conferme ufficiali che, a questo punto, non dovrebbero poi star tanto ad arrivare se tutto fosse vero.

Che arrivi o no su PC, consideriamo Sackboy: A Big Adventure un titolo imprescindibile per tutti gli amanti dei platform e, perché no, dell’universo di Little Big Planet. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!