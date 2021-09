Rumor: nuova PlayStation Experience a dicembre con PSVR2?

Nelle scorse ore è iniziato a serpeggiare in rete in nuovo rumor secondo il quale Sony avrebbe programmato una nuova PlayStation Experience per dicembre, durante la quale verrà ufficialmente mostrato il PSVR2 e altre novità

La scorsa settimana abbiamo assistito ad un PlayStation Showcase di tutto rispetto, con alcune interessanti novità, come il Remake di KOTOR, Marvel’s Spider-Man 2 e Wolverine, e titoli già annunciati che sono tornati a mostrarsi, come Forspoken, Project EVE e l’attesissimo God of War Ragnarok. Quel che ci lascia tutt’ora perplessi è il fatto che sia rimasto completamente scoperto il periodo di novembre-dicembre, ma, come lo scorso anno per Microsoft che ha visto rinviato Halo Infinite, nell’industria tutto può succedere.

Un nuovo rumor si è andato poi espandendo su Reddit nelle scorse ore, una voce secondo la quale Sony avrebbe anche in programma una nuova PlayStation Experience. L’evento dovrebbe essere annunciato per dicembre, con tante novità e diverse bombe in canna da parte dell’azienda. Fra queste, l’annuncio ufficiale di un nuovo studio in Giappone, con tanto di reveal dei titoli a cui già stanno lavorando. Inoltre, dovrebbe anche essere mostrato finalmente il nuovo PSVR2, insieme ad un nuovo titolo di Astro Bot e un revival di WipEout, entrambe teoricamente esclusive della realtà virtuale di casa Sony.

Prossima PlayStation Experience a dicembre? Stando ad un rumor sembrerebbe proprio così!

Precedenti report avevano anche suggerito che Sony non vuole più focalizzarsi sulle sole esclusive per il PSVR, ma vorrebbe fare in modo che i suoi titoli AAA siano giocabili anche in realtà virtuale. Stando sempre allo stesso rumor, inoltre, arriverà anche un annuncio speciale di un titolo in sviluppo già da molto tempo, ma il leaker non si è sbilanciato ulteriormente. Una PlayStation Experience che sembra quindi essere, in proporzione, molto più avvincente ed interessante rispetto all’ultimo Showcase. Staremo a vedere quanto di questo leak si rivelerà effettivamente veritiero!

Prendiamo tutto molto con le pinze, come sempre quando si tratta di rumor, ma se anche solo la metà delle voci fossero reali la prossima PlayStation Experience di dicembre potrebbe essere un evento da ricordare. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!