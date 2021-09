Rumor: Nintendo al lavoro sulla Remaster di Metroid Prime?

Un nuovo rumor, sparsosi in rete nelle scorse ore, vorrebbe Nintendo al lavoro sulla versione Remaster del primo capitolo di Metroid Prime, e non quindi dell’intera trilogia originale

Fan di Metroid a rapporto! Ammettetelo, non state più nella pelle di poter finalmente mettere mano su Metroid Dread (e magari anche su un Nintendo Switch OLED!) fra un paio di settimane, più precisamente il prossimo 8 ottobre. Ammettiamo che il fatto che Metroid Prime 4 sia ormai quasi diventato vaporware, con una Nintendo che continua a dire che sì, è in sviluppo, ma che poi mostra giusto qualche teaser con il logo, sia piuttosto avvilente per tutti voi, va bene. Ancora un po’ di pazienza, però, e potremo finalmente riprendere i panni (o per meglio dire l’armatura) di Samus e lanciarci in un’epica avventura.

L’annuncio di Metroid Dread ha fatto, ai tempi, smuovere le potenti acque dei rumor riguardo una vociferatissima versione rimasterizzata della trilogia originale dei Metroid Prime su Nintendo Switch. Sono davvero diversi mesi che se ne parla, ma Nintendo non ha né smentito né confermato alcuna voce. E, proprio nelle scorse ore, si è aggiunta un’altra voce che vede però protagonista il solo primo capitolo della trilogia, Metroid Prime. Stando all’insider Emily Rogers, che recentemente ha postato news interessanti su Twitter, l’azienda sarebbe al lavoro non alla remaster della trilogia, bensì esclusivamente alla re-release del primo capitolo originale che dovrebbe arrivare nel 2022 e coincidere con il ventesimo anniversario della serie.

Sintonizzati alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre per un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedicato principalmente ai giochi per #NintendoSwitch in arrivo questo inverno. ► https://t.co/KIrN998XFF pic.twitter.com/xKPJZlIJ4t — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 22, 2021

Metroid Prime Trilogy Remaster? O forse solo il primo capitolo? Chi lo sa!

La Rogers ha affermato che non è sicura, in tutta onestà, se questo vorrà dire che anche gli altri capitoli verranno rimasterizzati in futuro. E, siamo onesti, considerando la politica Nintendo, non sarà difficile vedere un Metroid Prime rimasterizzato alla modica cifra di 60€. Chi lo sa, d’altronde per stanotte è previsto un nuovo Nintendo Direct pieno di interessanti novità, quindi possiamo davvero aspettarci di tutto!

