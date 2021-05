Rugby 22: annunciata la data di uscita

Nacon e Eko Software annunciano la data di uscita di Rugby 22, il nuovo titolo della saga leader tra i videogiochi dedicati al noto sport

Nacon e Eko Software hanno annunciato la data di uscita di Rugby 22, il nuovo titolo della nota saga di videogiochi sportivi, che sarà distribuito per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox series X/S e PC. Eko Software, che si conferma uno studio specializzato in questa tipologia di gioco, ha già lavorato alla realizzazione di altri due giochi della saga.

Rugby 22: data di uscita e dettagli del gioco

La data di uscita prevista per Rugby 22 è gennaio 2022; per poter provare il gioco, gli appassionati dello sport dovranno aspettare ancora più di sei mesi. Il videogioco prevede la presenza di tutti i più noti campionati del mondo, dei quali saranno presenti tutti i club. Sarà inoltre possibile scendere in campo con la maglia di diverse squadre nazionali, tra cui anche l’Italia.

Gli sviluppatori si sono proposti di apportare tramite questo titolo alcune importanti migliorie alla simulazione sportiva videoludica. Tra di esse troviamo una IA più realistica, una difficoltà migliorata che si adatta meglio al livello di ogni giocatore e volti dei giocatori più realistici – soprattutto sulle console di ultima generazione – grazie all’uso della fotogrammetria. Benoît Clerc, Head of Publishing di Nacon, ha detto al riguardo:

Rugby 22 continua e si basa sul grande lavoro iniziato da Eko Software per i due giochi precedenti. Vogliamo offrire agli appassionati di rugby l’esperienza più autentica e completa possibile con un gameplay aggiornato che ha incorporato molti miglioramenti basati sui feedback dei giocatori riguardanti i titoli precedenti e includendo squadre ufficiali e competizioni mai viste prima in una simulazione di rugby.

