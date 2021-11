Rockstar: lo studio al lavoro su GTA VI e remaster di Red Dead Redemption?

Secondo un leak, Rockstar Games starebbe lavorando a GTA VI, prossimo capitolo della serie, e ad una remaster di Red Dead Redemption

Chris Klippel, uno dei membri di Rockstar Mag, il sito francese dedicato allo studio di sviluppo Rockstar e a tutte le sue opere, ha diffuso dei leak riguardanti la serie di GTA, tra cui alcuni dettagli riguardo la possibile esistenza di GTA VI e una futura Remaster di Red Dead Redemption, che potrebbe inoltre giungere su PC. Klippel è stato spesso una fonte piuttosto affidabile, dunque potrebbe darsi che alcune delle rivelazioni da lui fornite possano essere veritiere. Comunque, per sicurezza, ci teniamo a ricordare che si tratta di notizie non confermate, come è stato finora con tutti i vari rumor sul gioco usciti nel corso degli ultimi tempi.

Il leak riguardo GTA 6 e la remaster di Red Dead Redemption in sviluppo da Rockstar

Secondo le dichiarazioni di Chris Klippel, GTA VI, il nuovo gioco di Rockstar, si trova in realtà in uno stato di sviluppo piuttosto problematico, definito il cosiddetto “development hell”. Infatti, pare che dopo l’abbandono di Dan Houser, colui che è stato vicepresidente e cofondatore della casa di sviluppo Rockstar Games, la realizzazione del gioco è stata ripristinata dal principio. Inoltre, pare che Take-Two avesse intenzione di presentare il titolo nel 2020, ma ovviamente non c’è stato poi alcun verso. Dal 2019, lo studio ha dovuto modificare numerose volte la storia e altri elementi presenti nel gioco. Ciò lascia pensare che GTA VI sia in realtà un progetto ancora parecchio confusionario, forse uno di quelli più caotici che Rockstar abbia mai sviluppato, anche più di quanto fu con il primo Red Dead Redemption.

Nel primo titolo della serie western, si videro numerosi rinvii lungo i suoi quattro anni di sviluppo, spesso attribuiti a problemi tecnologici. Ci furono anche numerose lamentele tra lo staff inerenti le ore di straordinari e di pressante crunch. Infine, Chris ha affermato che Rockstar, oltre a GTA VI, stia lavorando ad una Remaster per Red Dead Redemption, anche se non cita alcuna console sul quale troverebbe poi l’uscita. Si tratterebbe di una remaster simile a GTA The Trilogy: The Definitive Edition: dunque non si parla di un semplice “aumento della risoluzione”, ed includerebbe anche delle nuove aggiunte grafiche. Tuttavia, sarebbe meglio non trattenere il fiato fino all’arrivo di Red Dead Redemption Remastered, poiché ciò non accadrà poi molto presto.

