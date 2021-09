Rocket League: PG Esports crea una lega professionale italiana

Fa il suo esordio l’Italian Rocket Championship, la lega esport organizzata da PG Esports e dedicata ai giocatori italiani di Rocket League

Quando si parla di esport non si può fare a meno di pensare a Rocket League, la cui terza stagione è cominciata la scorsa primavera, che con il suo enorme successo ha superato qualsiasi aspettativa. Un fenomeno che in Italia ha sviluppato una grande community di appassionati e un campionato amatoriale di altissimo livello che era ormai pronto per essere lanciato nell’olimpo delle competizioni professionali. Il gioco è stato sviluppato Psyonix ed è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Italian Rocket Championship: i dettagli della lega esport italiana di Rocket League

Grazie anche al supporto di Air Action Vigorsol, nasce l’Italian Rocket Championship, la lega esport organizzata da PG Esports e dedicata ai giocatori italiani di Rocket League. Si tratta di uno dei primissimi format di campionato nazionale sul territorio europeo. La competizione, strutturata grazie alla collaborazione tra PG Esports e la Community di Rocket League, prende il via già a partire da oggi, venerdì 17 Settembre 2021,e punta a diventare un punto di riferimento per gli appassionati della penisola. la competizione è stata divista in tre fasi: Campionato, Fase Finale e Play Off-Out. Nella prima, le 8 squadre partecipanti si sfideranno in altrettante partite al meglio delle tre con le seguenti regole di punteggio: si otterranno 3 punti vincendo due incontri a zero, 2 punti trionfando nel terzo game, 1 punto perdendo il terzo match e 0 perdendo due match.

Le migliori quattro accederanno al secondo step, che si svolgerà all’interno del contesto della Milan Games Week, dove le prime squadre classificate sfideranno le quarte, mentre le seconde classificate si scontreranno con le terze. Le squadre, in base ai risultati ottenuti, saranno divise in Winner Bracket e Loser Bracket, dai quali saranno selezionati i due team finalisti, che si misureranno in una serie di partite al meglio delle 7 per stabilire qual è la migliore squadra italiana di Rocket League. La terza e ultima fase è quella dei Play Off-Out, in cui i team arrivati sesti e settimi in Serie A e i secondi e i terzi in Serie B, si giocheranno la possibilità, rispettivamente, di rimanere nella massima divisione o di accedervi.

