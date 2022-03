Road 96 sta per arrivare anche su console!

Road 96, l’acclamato titolo dei creatori di Valiant Hearts e Memories Retold, sarà presto disponibile anche sulle console Microsoft e Sony

Road 96 è un gioco di avventura in cui dovrete intraprendere un lungo ed emozionante viaggio per cercare di fuggire dalla tirannica nazione di Petria. Durante il vostro percorso vi ritroverete in ogni tipo di situazione e avrete la possibilità di incontrare tantissime persone differenti. Inoltre grazie alle vostre scelte avrete la possibilità di influenzare lo svolgimento dell’avventura, il destino di chi incontrerete e forse anche il mondo.

Questo particolare titolo è stato pubblicato per la prima volta ad agosto del 2021 unicamente su PC, ma adesso sembra che finalmente stia per approdare anche su altre piattaforme. Recentemente infatti Digixart ha annunciato che Road 96 arriverà anche sulle console di Microsoft e Sony.

Il pluripremiato Road 96 arriva su PlayStation e Xbox!

Recentemente si sono tenuti i Pégases Awards, un prestigioso evento in cui vengono premiati i videogiochi più meritevoli dello scorso anno. Durante la premiazione Road 96 è riuscito a guadagnarsi ben cinque premi, tra cui quelli per il miglior gioco indie, il miglior sound design e il miglior Narrative Design. La vincita di così tanti premi di prestigio ha ovviamente reso davvero felice il team dietro al gioco e durante i festeggiamenti ha deciso anche di fare un grande annuncio. Infatti in quel momento così importante DigixArt e Ravenscourt hanno annunciato che Road 96 sarà disponibile sulle console Sony e Microsoft a partire dal 14 aprile 2022.

Road 96 è disponibile ora per PC e dal 14 aprile 2022 sarà giocabile anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.