Monster Hunter Rise: Sunbreak, in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S

Dopo il grande successo di Monster Hunter Rise: Sunbreak su Switch e PC, il titolo è pronto a sbarcare anche su PS5 e Xbox Series X/S

Dopo una recente fuga di notizie, Capcom ha confermato ufficialmente che Monster Hunter Rise: Sunbreak verrà lanciato il 28 aprile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Windows Store. Includerà tutti gli aggiornamenti del titolo fino all’aggiornamento 3, che aggiunge uno dei mostri più forti del gioco, il Chaotic Gore Magala. Il gioco verrà lanciato al prezzo di 39,99 euro, i preordini sono attualmente disponibili nei vari store digitali.

Pronti a giocare Monster Hunter Rise: Sunbreak su PS5 e Xbox Series X/S?

Monster Hunter Rise: Sunbreak è un titolo che ha riscontrato un grande successo tra i giocatori e ora che sbarcherà pure su PS5 e Xbox Series X/S altre persone potranno scoprirlo. Originariamente era disponibile solo su Nintendo Switch e PC. Sunbreak introduce una nuova base, Elgado, e nuove ambientazioni, inoltre, ci sono missioni Master Rank e nuovi mostri come Garangolm, Lunagaron e Malzeno, un drago anziano. L’espansione implementa anche nuove abilità uniche che consentono ai giocatori di scambiare tra due serie di abilità equipaggiate, ottenendo una vasta possibilità di poter mixare più abilità di ogni tipo.

Ricordiamo che Monster Hunter Rise: Sunbreak’s Title Update 5 arriverà anche ad aprile per i giocatori di Nintendo Switch e PC. Il mese prossimo ci sarà un nuovo evento digitale che darà maggiori informazioni sul prossimo aggiornamento del gioco. Per il momento non si sa ancora se questi aggiornamenti verranno implementati fin da subito con la versione PS5 e Xbox Series X/S. Non ci resta che attendere nuove informazioni a riguardo da parte di Capcom per saperne di più.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Kinguin.