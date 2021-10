Riot Games annuncia Teamfight Tactics Rising Legends

Tramite comunicato stampa, Riot Games ha annunciato Teamfight Tactics Rising Legends, il nuovo circuito competitivo per TFT nei territori EMEA

Ormai è chiaro a praticamente chiunque si sia anche solo affacciato nel mondo dell’industria videoludica che League of Legends, un po’ come poi successivamente Fortnite, è riuscito a creare un mondo intero. Fra i tanti spin-off disponibili, uno di quelli di maggior successo ultimamente è Teamfight Tactics, un gioco di strategia a turni in cui potrete scegliere una squadra di campioni per mirare al primo posto nella partita. Una volta reclutati i vostri campioni da una formazione variegata, potrete equipaggiarli con oggetti e posizionarli sulla plancia. Scegliete poi il vostro modo e la vostra strategia per sconfiggere gli avversari.

Tramite comunicato stampa, Riot Games ha annunciato alcune interessanti novità per Teamfifght Tactics. Nello specifico, un nuovo circuito competitivo chiamato TFT Rising Legends: Aggeggi e marchingegni. Il torneo si svolgerà da novembre 2021 a marzo 2022 e sarà gestito da GGTech Entertainment, permettendo ai giocatori dei territori EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa) di sfidarsi per dividersi un montepremi da 43000 euro. La competizione sarà basata, come intuibile, sul nuovo set Aggeggi e marchingegni e permetterà ai giocatori di accumulare punti e di qualificarsi alle finali EMEA attraverso le partite classificate nel gioco o le Coppe della Spatola d’oro.

Teamfight Tactics Rising Legends: come si svolgerà la competizione?

Ci saranno inoltre dei tornei locali, che culmineranno nel TFT Rising Legends Superbrawl, un evento regionale tra nazioni. Nel corso del circuito, 32 giocatori si qualificheranno alle Finali Regionali. Quindi, riassumiamo tutto in uno schema veloce:

Coppe della Spatola d’oro : a dicembre, gennaio e marzo si svolgeranno le tre Coppe. I giocatori potranno qualificarsi attraverso partite classificate o partecipando alle rispettive qualificazioni aperte.

: a dicembre, gennaio e marzo si svolgeranno le tre Coppe. I giocatori potranno qualificarsi attraverso partite classificate o partecipando alle rispettive qualificazioni aperte. Rising Legends Superbrawl : un torneo a 8 regioni con 2 rappresentanti per ogni territorio, che si contendono due slot per le Finali EMEA.

: un torneo a 8 regioni con 2 rappresentanti per ogni territorio, che si contendono due slot per le Finali EMEA. Finali EMEA di Rising Legends: i migliori giocatori nei territori EMEA si incontreranno in quest’evento, dove si contenderanno uno dei quattro posti per il Campionato Mondiale di TFT.

