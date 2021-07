RiMS Racing: rivelato con un trailer il gameplay

Nuove immagini del gameplay di RiMS Racing, il nuovo titolo di simulazione motociclistica, sono state rivelate tramite la pubblicazione di un trailer

Un nuovo trailer dedicato all’atteso videogioco di simulazione motociclistica RiMS Racing, di cui è stato possibile giocare una versione demo durante l’ultima edizione allo Steam Next Fest, è stato finalmente pubblicato da Nacon, che si occuperà della sua distribuzione. In particolare, in questo nuovo video è possibile assistere a diversi minuti del gioco in azione e, di conseguenza, di carpire alcuni dettagli del suo gameplay.

RiMS Racing: ecco il nuovo trailer dedicato al gameplay

Il nuovo trailer di RiMS Racing ci da la possibilità di assistere a un giocatore che, pilotando la riproduzione di una Kawasaki Ninja ZX-10RR del 2019, compie un intero giro del famoso Circuito di Suzuka, situato nei pressi della citta di Nagoya in Giappone. Oltre a quella presentata in questo video, è stato confermato che il gioco darà la possibilità di pilotare altri sette modelli di moto:

Aprilia RSV4 1100 Factory

BMW M 1000 RR

Ducati Panigale V4 R

Honda CBR1000RR ABS

MV Agusta F4 RC

Suzuki GSX-R1000R

Yamaha YZF-R1

Il gioco comprenderà una modalità carriera divisa in stagioni, con oltre 70 eventi per ognuna di queste, e una modalità multiplayer, che consentirà ai giocatori di confrontarsi all’interno di numerose e variegate sfide. Il gameplay, oltre a simulare in modo realistico le corse su due ruote, si concentra molto sulla gestione della meccanica delle moto, che potranno essere migliorate e riparate. La data di uscita prevista per questo titolo è il prossimo 19 agosto, quando sarà reso disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.