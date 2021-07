RiMS Racing: il gioco si mostra durante l’On-Track Digital Event

RiMS Racing, il simulatore di corse motociclistiche di Nacon e Raceward Studio, si è mostrato in azione durante il nuovo On-Track Digital Event

RiMS Racing è un simulatore di corse motociclistiche in sviluppo da parte della software house italiana Raceward Studio che sarà poi pubblicato da Nacon. Il titolo, annunciato per la prima volta ad aprile, è attualmente previsto per il 19 agosto, cioè fra poco più di un mese.

Per celebrare l’imminente uscita di RiMS Racing le compagnie hanno quindi deciso di trasmettere l’On-Track Digital Event, un grande evento trasmesso in diretta su Twitch. Nel corso dello show si è parlato molto delle caratteristiche principali del titolo e abbiamo avuto anche l’occasione di vederlo giocato da Bstaaard e NU89, due noti streamer.

RiMS Racing si mostra in tutto il suo splendore

Nel corso dell’On-Track Digital Event sono stati intervistati Fabio Respighi e Marco Ponte, rispettivamente lead game designer e CEO & creative director di Raceward Studio. I due sviluppatori hanno parlato a lungo della loro ultima fatica, soffermandosi principalmente sull’aspetto simulativo. A quanto pare infatti il gioco sarà estremamente realistico non solo per quanto riguarda le sezioni di guida, ma anche nella personalizzazione dei veicoli.

Nel corso del gioco infatti i piloti avranno la possibilità di modificare nel dettaglio le proprie moto con un gran numero di componenti che, per aumentare l’immersività, andranno addirittura montati manualmente utilizzando delle particolari combinazioni di tasti. Inoltre tutte queste parti del vostro veicolo potranno consumarsi in base al vostro modo di guidare e anche a fattori esterni come meteo e temperatura.

Nonostante la forte componente simulativa di RiMS Racing, potrete comunque divertirvi anche se non siete dei grandi esperti del genere. Il titolo infatti vanta un gran numero di modalità di gioco estremamente personalizzabili, come ad esempio la campagna, le gare singole e ovviamente il multiplayer (sia online che locale in split-screen). Inoltre i novizi potranno provare anche l’accademia, una modalità perfetta per imparare alcuni dei concetti più importanti del gioco.

RiMS Racing sarà disponibile dal 19 agosto per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.