Riders Republic: il gioco sarà mostrato durante il prossimo Ubisoft Forward

Riders Republic sarà mostrato all’Ubisoft Forward dell’E3 2021, la conferma è appena arrivata dal colosso francese dei videogiochi

Ubisoft conferma che il suo prossimo gioco di sport estremi Riders Republic, in uscita entro la fine dell’anno, riceverà grossi aggiornamenti il 12 giugno in occasione dell’Ubisoft Forward. L’evento in questione farà da traino all’E3 di quest’anno essendo una delle prime vetrine virtuali che andranno in onda tra il 12 e il 15 giugno. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Riders Republic: ecco quello che probabilmente sarà mostrato all’Ubisoft Forward dell’E3

Le software house stanno scaldando i motori in vista dell’E3 2021 che è ormai prossimo. Tra gli eventi che apriranno le danze virtuali ci sarà l’Ubisoft Forward, la kermesse del colosso francese dei videogiochi che da qualche tempo è la soluzione prediletta dallo stesso per comunicare tutte le novità relative alle proprie produzioni.

Ubisoft ha inizialmente presentato il titolo multiplayer di sport estremi Riders Republic nel settembre dello scorso anno. Inizialmente previsto per febbraio, questo è uno dei tanti giochi del publisher ad aver subito un posticipo. In vista del suo lancio previsto per la fine del 2021, tuttavia, il gioco riceverà presto un aggiornamento.

Ubisoft ha confermato che Riders Republic verrà mostrato all’E3, nella vetrina Ubisoft Forward, che è fissata per questo sabato 12 giugno, alle ore 21:00. Il tweet con cui hanno confermato lo stesso non spiega quanto sarà corposa la presentazione, ma se il gioco è ancora pianificato per quest’anno, possiamo ipotizzare nuovi gameplay in arrivo, forse anche un annuncio specifico della data di uscita e magari qualche notizia anche su un eventuale beta o una demo.

Ubisoft ha fornito conferme su vari giochi che sono e non saranno alla sua prossima vetrina. The Division Heartland e The Division 2 salteranno entrambi lo spettacolo, mentre Prince of Persia: The Sands of Time Remake non farà nemmeno la sua apparizione. È improbabile che anche BattleCat trapelato di recente si presenti. Nel frattempo, è stato confermato che verrà mostrato il nuovo capitolo di Rainbow Six, recentemente rivelato (e ribattezzato), così come Assassin’s Creed Valhalla. Possiamo anche supporre che Far Cry 6 sarà presente in qualche modo.

Possiamo anche supporre che Far Cry 6 sarà presente in qualche modo.