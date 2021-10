Riders Republic: un trailer di lancio “spericolato” per la nuova IP Ubisoft

Riders Republic sta per arrivare sulle console e i PC della community videoludica e Ubisoft ha rilasciato un sorprendente trailer di lancio

Sebbene i risultati del lavoro di Ubisoft orientati verso il mercato free-to-play (con produzioni quali di Tom Clancy’s XDefiant e Ghost Recon Frontline) abbia deluso una parte considerevole della community videoludica, il publisher francese ha ancora intenzione di infoltire la schiera di titoli “premium”. Uno tra questi è il titolo multiplayer open world di sport estremi Riders Republic, che uscirà alla fine di questo mese. Per celebrare il suo imminente lancio, Ubisoft ha rilasciato un trailer di lancio e ha confermato il periodo di prova gratuito al lancio dello stesso Riders Republic. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Riders Republic: il trailer di lancio è un concentrato cinematico di adrenalina

Non avete ancora guardato il trailer di lancio di Riders Republic? Allora fate clic sul player qui in basso (anche se, per la verità, di gameplay c’è ben poco nel filmato in questione). Il titolo calerà i giocatori in un enorme mondo multiplayer che pullula di ogni sorta di attività sportiva estrema, tra cui gare in bicicletta, snowboard, volo, vela e altro ancora. Oltre alle modalità multiplayer su larga scala attraverso una serie di attività, il gioco avrà anche una vasta campagna in cui i giocatori potranno immergersi fin da subito. Ubisoft ha anche in programma di continuare ad aggiungere contenuti al gioco dopo il lancio.

Il colosso ha precedentemente annunciato una settimana di prova gratuita per il gioco prima del suo lancio. Dal 21 al 27 ottobre, il gioco completo sarà free-to-play per tutti. Tuttavia, ci sarà un limite di tempo fissato a quattro ore per la prova (potete comunque trascorrere quelle quattro ore come preferite all’interno del gioco). Le prove gratuite saranno disponibili in tutto il mondo e su tutte le piattaforme e i progressi verranno trasferiti anche al gioco completo. Per scoprire il nostro provato del titolo e le nostre prime impressioni al riguardo leggete qui. Riders Republic uscirà tra poco più di una settimana, il 28 ottobre. Il titolo debutterà su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

