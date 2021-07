Riders Republic: posticipata la data d’uscita, ecco quando vedremo il gioco

La data d’uscita di Riders Republic è stata nuovamente posticipata, l’ha fatto sapere Ubisoft in un breve post del proprio blog ufficiale

La stagione dei grandi rinvii videoludici sembra purtroppo, è proprio il caso si dirlo, destinata a continuare. Con la notizia del posticipo di Rainbow Six Extraction arrivata poco fa (questo titolo è stato rimandato a gennaio 2022), sembrava che Riders Republic avrebbe colmato il vuoto lasciato a settembre con l’uscita programmata in quest’ultimo mese. Purtroppo, il team di sviluppo di Ubisoft ha confermato anche in questo caso il postico. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Riders Republic: la data d’uscita è stata rimandata di poco, la beta sarà comunque disponibile in futuro

Ebbene sì: la data d’uscita di Riders Republic è stata spostata. Ecco dunque, che non vedremo il gioco il 2 settembre com’era stato annunciato tempo fa ma il 28 ottobre. In un nuovo post sul blog di Ubisoft, il team ha dichiarato che “non vedeva l’ora che i giocatori provassero la prossima beta“, ma che utilizzerà il tempo di sviluppo extra per “perfezionare l’esperienza e offrirvi un’altra possibilità di provare il gioco prima del lancio definitivo e fornire un feedback. ” Maggiori dettagli verranno condivisi a breve, molto probabilmente sui contenuti che la beta offrirà. Questo è il secondo posticipo che Riders Republic ha subito, poiché era originariamente previsto addirittura per febbraio 2021.

Sebbene non sia stato esplicitamente dichiarato, la pandemia da COVID-19 potrebbe aver avuto un ruolo in questo ultimo ritardo. Numerosi altri titoli hanno recentemente subito ritardi al 2022 come GhostWire: Tokyo e Warhammer 40,000: Darktide. Per lo meno, Riders Republic sta ancora cercando di “gettarsi” nelle mani della community videoludica quest’anno. L’uscita è attualmente prevista per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Nello scorso Ubisoft Forward che si è tenuto in occasione della vetrina virtuale dell’E3 2021 Riders Republic ha avuto un discreto spazio. Sono stati mostrati vari spezzoni di gameplay in cui abbiamo avuto un assaggio delle numerose e adrenaliniche gare che ci attendono nel gioco, così come anche della possibilità di personalizzare il proprio personaggio e l’hub di gioco. Maggiori informazioni al riguardo qui.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito al gioco di Ubisoft.