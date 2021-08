Riders Republic: annunciato la data di uscita della versione beta

Ubisoft ha rivelato il periodo in cui sarà possibile accedere alla versione beta di Riders Republic, il nuovo videogioco dedicato agli sport estremi.

Ubisoft, in attesa di rilasciare il gioco completo, si appresta a rendere disponibile una versione beta di Riders Republic, il nuovo titolo dedicato agli sport estremi. Questa versione sarà disponibile per un periodo limitato di tempo e permetterà di provare solamente alcune delle funzioni che andranno a comporre il prodotto completo. La prova, così come lo sarà il prodotto finito, sarà resa disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC e sarà raggiungibile tramite Ubisoft Connect e Epic Games Launcher.

Riders Republic: ecco la data di uscita della versione beta

La data di uscita della versione beta di Riders Republic è stata fissata per il prossimo 23 Agosto. La prova rimarrà disponibile per due giorni, sino al 25 dello stesso mese. Le funzioni che sarà possibile provare sono Gara di Massa, che può contenere sino a cinquanta giocatori contemporaneamente; Trick Battle, dove due squadre di sei giocatori si scontrano in una gara di trick e acrobazie; Tutti contro tutti, che prevede la sfida costante a nuovi giocatori e, infine Contro, che permette di sfidare uno specifico altro giocatore.

Tutte le modalità multiplayer possono essere giocati insieme a un gruppo di massimo cinque altri giocatori. A riprova dell’attenzione che il titolo pone rispetto alla sua dimensione social, chi avrà accesso alla demo potrà invitare a provarla altre due persone. Come è stato precedentemente annunciato, la data di uscita della versione completa di Riders Republic è stata rimandata al prossimo autunno.

