Rick and Morty approdano in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo pack a tema Rick and Morty in uno dei suoi titoli di punta, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Moltissimi appassionati stanno aspettando Rainbow Six Parasite, ex Quarantine, ma Ubisoft non ha decisamente lasciato indietro gli aggiornamenti di Six Siege. Uno dei, e forse “il”, capitolo più popolare della serie, che vanta tantissimi fan, milioni di giocatori e tornei a tema, è anche uno dei videogiochi di punta dell’azienda, che porta avanti franchise importanti come Assassin’s Creed e Watch Dogs. Recentemente, tramite comunicato stampa, Ubisoft e Adult Swim hanno annunciato una stramba collaborazione per due nuovi pack cosmetici legati a Rick and Morty, popolarissima serie animata.

I due pacchetti cosmetici sono già disponibili per l’acquisto e sono Sledge Gromflomita e Smoke Cetriolo Rick. Ogni paccheto costa 2160 Crediti di Rainbow Six e l’azienda ha già annunciato che continuerà ad aggiungere pacchetti esclusivi per tutta la durata dell’anno 6. Vi ricordiamo che Rainbow Six Siege è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC compreso Ubisoft +. Vediamo insieme che cosa comprendono i due pacchetti aggiunti con questa collaborazione.

Rick and Morty e Rainbow Six Siege: che stramba collaborazione!

Sledge Gromflomita comprende tutto ciò di cui avete bisogno per sopravvivere alle brecce e difendere le galassie. Il pacchetto include l’uniforme Gromflomita compresa di copricapo, la skin accessori Difesa della Federazione, la skin armi per l’M590A1 di Sledge e il condolo Rick Squadra Seal. Il pack Cetriolo Rick di Smoke vi permetterà, invece, di indossare il famigerato equipaggiamento che ha aiutato Rick a sopravvivere nelle fogne senza aver bisogno di uno psichiatra. Il pacchetto comprende il costume da Topo per Cetriolo Rick con il copricapo, la skin Pistola Spara-Portali, la skin dell’arma e il ciondolo Cetriolo Rick.

Questa collaborazione fra Rick and Morty e Rainbow Six Siege dà vita a due nuovi pacchetti di costumi davvero interessanti per gli appassionati. Che cosa ne pensate? Siete fan del gioco o della serie animata? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se volete acquistare Rainbow Six Siege ad un prezzo davvero vantaggioso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di InstantGaming!