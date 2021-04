Returnal è finalmente disponibile: ecco il trailer di lancio!

Housemarque Games ha rilasciato, in occasione dell’arrivo sul mercato di Returnal, un trailer di lancio davvero d’impatto: guardiamolo insieme proprio oggi che potremo averlo fra le mani

Uno dei titoli più attesi di questo primo semestre del 2021, insieme al neo arrivato sul mercato Nier Replicant e il venturo Resident Evil Village, è sicuramente Returnal. Chiacchieratissima e attesissima esclusiva PlayStation 5, il titolo di Housemarque Games è un più che promettente sparatutto in terza persona con elementi roguelike e un’atmosfera a metà fra l’affascinante e il terribilmente inquietante. Il gioco è già disponibile, da diversi giorni, in preload e l’azienda ha diffuso i primi 45 minuti di gameplay in modo ufficiale, oltre alla solita lista trofei che serve sempre ad attirare i collezionisti di statuette Sony.

Returnal è finalmente arrivato sul mercato oggi, 30 aprile, e lo potrete acquistare sia in formato fisica che sul PlayStation Store in digitale. Il viaggio di Selene ha quindi inizio. Un viaggio che punta principalmente alla sopravvivenza, ma anche al voler ricordare, voler rimettere insieme i pezzi di una memoria andata in frantumi. Con l’occasione del lancio, Housemarque Games ha rilasciato un nuovo, splendido trailer che potete trovare proprio qua sotto.

Returnal torna a mostrarsi con il trailer di lancio: Time is like a tide…

Il trailer di lancio mostra alcune sezioni che già si erano potute vedere in passato in altri filmati, ma anche nuove sezioni contro mostri straordinariamente grandi e altre più legate alla protagonista. Tante saranno le morti a cui Selene andrà incontro, come in ogni buon roguelike, e tante altre saranno le sue risurrezioni. Nuove abilità, armi ed attrezzatura la aspettano. Insomma, l’hype che circonda il gioco è davvero alle stelle e le premesse fanno ben sperare. Staremo a vedere!

Avete visto il trailer di lancio di Returnal, la nuova esclusiva di PS5 targata Housemarque Games? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!