Returnal: svelato il peso del preload dell’esclusiva PS5

AAd una settimana circa dall’arrivo sul mercato, Housemarque Games ha svelato il peso del preload di Returnal, l’attesissima esclusiva PlayStation 5

La “remastered” di Nier Replicant è arrivata sul mercato da un paio di giorni e noi lo stiamo spolpando a fondo per potervene parlare appieno, ma il mese di aprile non è finito qui… anzi. Uno dei videogiochi più attesi di questo primo semestre, insieme alla resurrezione della perla di Yoko Taro e il vicinissimo Resident Evil Village, è Returnal. L’esclusiva per PlayStation 5 arriverà sugli scaffali di tutto il mondo la prossima settimana, il 30 aprile, e tantissime sono le informazioni che stanno girando in rete in queste ore. Dalla lista trofei completa, ai primi 45 minuti di gioco per finire con tutti i dettagli su framerate e risoluzione, insomma, le acque attorno Housemarque Games si stanno agitando molto a causa dell’hype.

Nelle scorse ore, invece, Housemarque Games e Sony hanno reso disponibile il preload del gioco su PlayStation 5. Il peso non è nemmeno così eccessivo come potevamo pensare e si attesta sui 56GB, ma ricordatevi sempre che potrebbe aumentare considerevolmente nel caso in cui siano previste patch day one di una certa consistenza. O potrebbe diminuire, chi lo sa. In ogni caso, potete andare a prescaricarlo se volete.

Returnal: Housemarque si prepara all’uscita ufficiale, ecco il peso del preload!

Returnal sembra essere un titolo particolarmente interessante, sia dal punto di vista meramente tecnico ed estetico, sia come idea di base. Gli elementi roguelike che Housemarque ha sottolineato nel corso del tempo ne aumenteranno considerevolmente la rigiocabilità e la durata, mentre il mondo di gioco tanto vasto quanto intrigante e una narrativa che sembra tutt’altro che scialba ci fanno ben sperare. Sapremo comunque riparlarne!

Svelato anche il peso del preload di Returnal, ammettiamo che manca veramente poco da scoprire sul gioco. In fondo, però, il 30 aprile è davvero vicino. Che cosa ne pensate della nuova IP di Housemarque Games? Siete intrigati anche voi da ciò che è stato mostrato finora? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!