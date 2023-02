Returnal: rilasciata la prima patch per la versione PC

Returnal è uscito da poco su PC ma aveva alcuni problemi che sono stati sistemati recentemente grazie alla prima patch di febbraio

Climax Studios e Housemarque hanno rilasciato il primo aggiornamento per PC di Returnal attraverso una patch. La patch del 17 febbraio, che pesa circa 1,3 GB, risolve una serie di problemi che affliggevano il gioco e molto altro. Gli sviluppatori hanno anche confermato che stanno lavorando a una patch per migliorare le prestazioni su PC. Questa patch uscirà in futuro ma al momento non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale. Attualmente il titolo è disponibile da qualche giorno su Steam ma non sta ricevendo molto successo secondo le ultime dichiarazioni di Sony.

Rilasciata la prima patch di Returnal per PC

Naturalmente, Steam scaricherà questa patch di Returnal per PC la prossima volta che avvierete il suo client. Di seguito trovate nel dettaglio tutte le info sulla patch completa.

Risolto un problema raro con la musica che si interrompeva durante l’accesso al bioma

Risolto il problema per alcune configurazioni del monitor Ultrawide che non venivano rilevate a schermo intero

Correzione per il rilevamento errato della risoluzione di Windows al primo avvio

Risolto il problema per la distanza di visualizzazione dell’erba

Correzione dei timeout di accesso a PSN

Correzione dell’errore di arrotondamento dei risultati del benchmark

Entrando più nel dettaglio, l’aggiornamento del 17 febbraio risolve un problema con la distanza di visualizzazione dell’erba. Inoltre, risolve un raro problema di interruzione della musica durante l’accesso al bioma. Come detto, questo aggiornamento non apporta alcun miglioramento delle prestazioni. Inoltre, non riduce al minimo o elimina i problemi di statters che si verificano quando si abilitano gli effetti Ray Tracing del gioco. Non ci resta che attendere maggiori informazioni per il prossimo aggiornamento che dovrebbe sistemare i problemi di prestazioni attuali del gioco.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Kinguin.