Return to Monkey Island: in arrivo anche per PS5 e Xbox

Dopo il suo arrivo su PC e Nintendo Switch a settembre, tra pochi giorni Return to Monkey Island farà la sua comparsa anche su PS5 ed Xbox Series X/S

Partito come una sorta di pesce d’aprile, la notizia della creazione del sesto capitolo delle avventure di Guybrush Threepwood, temibile pirata, è stata confermata dal buon Ron Gilbert che ha emozionato i fan con la sua ultima fatica intitolata Return to Monkey Island. Un’avventura grafica che, a breve, sarà disponibile anche per i cataloghi di PS5 ed Xbox Series X/S.

Return to Monkey Island: a quando l’arrivo su PS5 e Xbox?

L’editor Devolver Digital e lo sviluppatore Terrible Toybox hanno dunque confermato che Return to Monkey Island sarà disponibile su PS5 ed Xbox Series X/S a partire dall’8 novembre, inoltre non dimenticatevi che è fra i titoli dell’Xbox Game Pass di questo mese. A tal proposito vi lasciamo qui sotto il trailer!

Uscito per PC e Nintendo Switch quest’anno, questo “ritorno all’isola delle scimmie” rappresenta il sesto capitolo della serie di avventure grafiche più famose di sempre, vi lasciamo qui una nostra recensione approfondita a riguardo, che vede il nostro buon Guybrush di nuovo alle prese con un esercito di non morti capitanati da LeChuck mentre cerca di scoprire, una volta per tutte, il segreto di quest’isola scimmiesca. Ce la farà? Naturalmente ad attenderlo ci saranno una sfilza di enigmi, senso dell’umorismo, situazioni grottesche, scimmie a tre teste, la bella moglie Elaine Marley e qualche altra vecchia conoscenza.

