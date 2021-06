Resistance 4 potrebbe essere stato cancellato a causa di The Last of Us

Non sempre la resistenza trionfa: l’idea dietro The Last of Us si è rivelata troppo golosa per non troncare Resistance 4 sul nascere

Tra i titoli di Sony persi tra le pieghe del tempo c’è Resistance 4, dissoltosi in favore di The Last of Us. O almeno, questo è quanto asserisce lo sviluppatore Colin Moriarty dopo essere stato in contatto con il team di sviluppo Insomniac Games. La serie di sparatutto vista su PS3 si è ritrovata sugli scaffali per l’ultima volta ormai dieci anni fa, e al tempo sembrava che l’amministratore delegato Ted Price non avesse piani circa un possibile quarto capitolo. Durante il podcast Sacred Symbols, però, Moriarty ha rivelato che in realtà dei piani (tuttora incerti) c’erano eccome, ma purtroppo Naughty Dog ha avuto la precedenza.

Rivalità tra fratelli: quando tra The Last of Us e Resistance 4 c’è solo un Abele

In pratica, a suo tempo Insomniac Games propose a Sony le proprie idee per Resistance 4, ma per Sony con The Last of Us all’orizzonte i titoli post-apocalittici sarebbero stati troppi. Non possiamo interamente biasimare il colosso delle console in azzurro: in quel momento erano anche nelle prime fasi di sviluppo anche Killzone: Shadow Fall, Horizon: Zero Dawn e Days Gone. A causa delle premesse troppo simili, dunque, fu il titolo di Insomniac a dover cedere il posto: in tal modo, Sony avrebbe evitato ai giocatori di ritrovarsi tra le mani troppi titoli ambiziosi sullo stesso argomento.

Del resto, mentre nella serie Resistance sono gli alieni a modificare la storia con un’invasione, nel franchise di Naughty Dog sono invece funghi a modificare il DNA degli umani. Se fosse questa la versione reale dei fatti, non è con piacere che la riportiamo. Tuttavia, un certo appetito per il post-apocalittico non manca mai: ce lo hanno dimostrato il plebiscito di The Last of Us Part II agli scorsi Game Awards e lo sta facendo tuttora l’attesa per Horizon: Forbidden West. A chi importa, in fondo, se gli alieni di Insomniac Games usano a loro volta l’infezione per reclutare altri soldati? In attesa della risposta, vi diamo appuntamento a dopodomani con Ratchet, Clank e un’arma che mette d’accordo tutti.

