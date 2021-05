Resident Evil Village è disponibile: ecco il trailer di lancio!

Disponibile da oggi, 7 maggio 2021, Resident Evil Village è tornato a mostrarsi con l’ultimo trailer prima del lancio: pronti a tornare nei panni di Ethan?

Resident Evil VII ha dato il via ad un nuovo filone della serie targata Capcom, un nuovo modo di vivere l’inferno dei non morti. Che vi sia piaciuto o meno questo cambio di rotta, è innegabile che la prima avventura del nostro sfortunato Ethan abbia rinvigorito il franchise, avvicinando moltissimi nuovi videogiocatori. Molti più, effettivamente, di quanti se ne siano allontanati. L’annuncio, quindi, di Resident Evil Village ha scosso l’industria videoludica, in attesa di tanto nuovissimo trash a tema zombie. E questa volta c’è anche Lady Dimitrescu.

In occasione dell’arrivo di Resident Evil Village, arrivato proprio oggi 7 maggio su tutti gli scaffali internazionali, Capacom ha rilasciato un nuovo trailer per accompagnarlo. Il trailer di lancio è, come sempre, molto breve e mostra anche alcune scene inedite. Se non volete alcuna forma di spoiler vi sconsigliamo di vederlo. Per tutti i curiosi, invece, vi lasciamo al player qua sotto. Vi ricordiamo che qui su tuttoteK potete trovare due corpose anteprime, una per ciascuna demo rilasciata (quella del Villaggio e quella del Castello). E se invece siete interessati a capire che cosa è necessario sapere prima di giocare il nuovo capitolo del franchise, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Resident Evil Village: Ethan torna nel trailer di lancio, preparatevi!

Dopo gli eventi di Resident Evil VII, Ethan e Mia, entrambi sopravvissuti miracolosamente, si trasferiscono in Europa e hanno anche la brillante idea di fare una figlia. Vivono una vita pacifica e serena fin quando Chris Redfield non irrompe nelle loro vite, uccidendo Mia e rapendo la bambina. Per quali motivi? Lo scopriremo soltanto vivendo Resident Evil Village.

Avete visto il trailer di lancio di Resident Evil Village? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!