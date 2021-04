Resident Evil Village: diamo un’occhiata alle meccaniche di progressione

A poche settimane dal lancio, Capcom condivide un video nel quale vengono mostrate le meccaniche di progressione di Resident Evil Village. Andiamo a scoprirle insieme

Uno dei giochi più attesi di questo periodo è sicuramente il nuovo capitolo di Resident Evil. Negli scorsi giorni, grazie a diverse news e articoli, abbiamo potuto dare un’occhiata all’aspetto grafico, all’impatto realistico della prima persona e alla caratterizzazione di alcuni personaggi (ad esempio Lady Dimitrescu). Oggi vediamo, invece, quali saranno le meccaniche che permetteranno al giocatore di ottenere upgrades e come sarà costruita la progressione in Resident Evil Village.

Crafting, negozi e progressione in Resident Evil Village

Oggi è stato diffuso un video nel quale viene mostrato come funziona la caccia agli animali e come utilizzare le risorse raccolte per ottenere upgrades per il nostro personaggio. Nello specifico, all’interno del villaggio potremmo cacciare mammiferi, pesci e uccelli di vario tipo ottenendo materiali che possono essere a loro volta cucinati secondo diverse ricette. Queste ultime saranno reperibili alla cucina di Duke. Non sarà un’impresa semplice però. A seconda dell’animale potremo incontrare resistenze diverse, ad esempio se decidiamo di abbattere un ariete, questo è probabile che tenterà di incornarci. Queste ricette daranno a Ethan, il protagonista, degli uprgades permanenti che influiranno sulle statistiche. Ad esempio, Ethan potrà resistere a danni maggiori oppure sopravvivere più a lungo nell’ostile mondo di gioco.

Per quanto riguarda l’armamentario, Ethan potrà upgradare le proprie armi attraverso i “Lei“, la valuta in game. Questi potranno essere ottenuti tramite l’uccisione di nemici oppure dalla vendita dei diversi oggetti sparsi per il mondo di gioco. Una volta ottenuti questi oggetti dovremo andare da Duke e scambiarli per i Lei. Gli upgrade per le armi includeranno miglioramenti della potenza, rateo di fuoco, capacità dei caricatori, velocità di ricarica e molto altro. Per concludere, in Resident Evil Village avremo molte meccaniche che andranno a incrementare il senso di progressione di gioco.

Per acquistare titoli scontati, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime news restate sulle pagine di tuttoteK.