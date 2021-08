Resident Evil Village: in arrivo una nuova patch correttiva per PC

Nel corso della prima parte dell’anno abbiamo assistito al lancio di Resident Evil Village, l’ottavo capitolo ufficiale di quello che è senza dubbio uno dei brand più longevi di casa Capcom. Si tratta anche di uno dei più redditizi per la compagnia nipponica, ed è grazie a questa ennesima installazione, oltre che all’uscita di del nuovo Monster Hunter, che i profitti del publisher hanno fatto registrare una crescita importante, in virtù anche dell’ottima accoglienza di pubblico e critica ricevuta. A dispetto di questo successo, però, la versione PC del gioco si è presentata ai nastri di partenza con qualche piccolo intoppo, che hanno costretto Capcom a rilasciare alcune patch, alle quali se ne andrà ad aggiungere un’altra a breve.

A confermare l’imminente arrivo dell’aggiornamento ci ha pensato l’account Twitter ufficiale della saga, tramite il quale abbiamo appreso che il tutto sarà distribuito nella giornata di oggi, martedì 24 Agosto. Il post non contiene molti dettagli di tipo tecnico, sicuramente rimandati al changelog che verrà reso noto al momento del rilascio dell’hotfix, ma sembra che il tutto miri a correggere alcuni problemi fatti riscontrare da certe CPU, oltre ad apportare ritocchi al comparto grafico della produzione.

A second Resident Evil Village performance patch is releasing on Steam starting August 24th UTC. The patch addresses the following:

– Fixed an issue where certain CPUs were unable to launch the game

– Minor fine-tuning of certain graphical processes

— Resident Evil (@RE_Games) August 20, 2021