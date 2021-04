Resident Evil Village: svelati frame rate e risoluzione per le console next-gen

Capcom ha recentemente svelato il frame rate e la risoluzione a cui andrà Resident Evil Village sulle nuove console next-gen di Sony e Microsoft

Ieri sera si è tenuto il nuovo Resident Evil Showcase e durante l’evento Capcom ha parlato molto di Resident Evil Village. Il titolo arriverà su tutte le piattaforme fra poco meno di tre settimane e di conseguenza questo è il momento in cui online fioccano sempre tante informazioni.

Dopo l’evento di ieri sera infatti Capcom ha rilasciato sul suo sito ufficiale delle dichiarazioni molto interessanti relative alle performance del gioco. La compagnia infatti ha finalmente svelato il frame rate e la risoluzione a cui andrà Resident Evil Village sulle nuove console next-gen di Sony e Microsoft.

Sia il frame rate che la risoluzione di Village saranno eccezionali su next-gen

Da pochissimo sono comparse tante informazioni relative alle performance di Resident Evil Village e sembra proprio che i fan siano contenti di ciò che hanno letto. Stando al sito ufficiale del gioco, il titolo riuscirà a reggere i 4K/60 FPS con HDR attivo sia su PS5 che Xbox Series X. Inoltre riuscirà addirittura ad andare a 4K/45 FPS con ray tracing attivo. Questi risultati sono davvero impressionanti, ma dovremo comunque vedere quanto sarà stabile il frame rate in questa modalità.

Per quanto riguarda Xbox Series S invece il titolo potrà reggere i 1440p/45 FPS con HDR, mentre solamente i 1440p/30 FPS con ray tracing attivo. Capcom ha inoltre parlato anche delle prestazioni sulle vecchie console. A quanto pare su Xbox One X e PS4 Pro il titolo raggiungerà i 1080p/60 FPS o i 4K/30 FPS con HDR, delle performance davvero niente male.

La situazione invece inizia a peggiorare su PS4 e Xbox One, dato che il gioco riesce a raggiungere rispettivamente i 900p/45 FPS e i 900p/30 FPS. In questo caso forse potreste essere interessati a provare la versione Stadia di Resident Evil Village, dato che è in grado di raggiungere i 1080p/60 FPS oppure i 4K dinamici a 60 FPS.

Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sull’evento e tanto altro, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.