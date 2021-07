Resident Evil Village: i dati di vendita di Capcom

Dopo tanti speciali del lunedì, dedichiamo una menzione speciale ai dati di vendita di Resident Evil Village: Capcom li ha appena rivelati

Sono stati in parecchi a fiondarsi nel paesello di Resident Evil Village, stando ai dati di vendita rilasciati da Capcom. Tantissimi turisti si sono fermati ad ammirare le bellezze locali, Lady Dimitrescu compresa. Nonostante la relativa nicchia, infatti, stavolta il genere dei survival horror ha saputo farsi valere non poco alle casse: i numeri ci sono tutti, sebbene interpretabili in due modi diametralmente opposti. Le sette cifre ci sono tutte, ma il contesto del numero è già materia di discussione su Twitter.

Quali sono i dati di vendita di Resident Evil Village, Capcom?

I dati di vendita di Capcom parlano chiaro: in quattro milioni e cinquecentomila si sono fiondati tra le mura gotiche del gioco. La pagina “Platinum Titles” del publisher nipponico lo considera il sesto titolo più venduto, a testimonianza della scalta azzeccata di incentrare il marketing su Lady Dimitrescu. La matriarca del castello dei vampiri ha ammaliato il fandom sin dalla sua prima apparizione, e farne una sorta di mascotte per il titolo ha innescato una reazione a catena.

Capcom reports that Resident Evil Village has sold over 4.5m copies worldwide https://t.co/LaE9smru8F — Nibel (@Nibellion) July 8, 2021

Il retweet qui sopra ha ricevuto le risposte più disparate, però. Mentre molti notano l’elevato numero di copie vendute per il gioco, altrettanti parlano di un flop a causa del sempre crescente successo dei titoli multigiocatore. Non c’è via di mezzo, a discapito di un comunque impressionante numero. Per i prossimi risultati, l’appuntamento è per lunedì prossimo con i risultati dal Regno Unito.

