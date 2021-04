Resident Evil Re:Verse, la terza beta inizia oggi

Capcom ha annunciato che la terza beta di Resident Evil Re:Verse, il titolo multiplayer competitivo che sarà disponibile insieme a Village, inizia da oggi

Se siete dei fan dei survival horror di sicuro non vedrete l’ora che arrivi l’uscita di Resident Evil Village, ma alcuni di voi potrebbero essere interessati anche al progetto secondario di Capcom. Il colosso giapponese infatti pubblicherà insieme al suo prossimo titolo di punta anche Resident Evil Re:Verse, un gioco multiplayer competitivo.

Tante persone provano una certa curiosità nei confronti di questo titolo e a quanto pare presto avranno l’occasione di farsi un’idea. Capcom infatti ha recentemente annunciato che la terza beta di Resident Evil Re:Verse sarà disponibile da oggi sia su console che su PC.

Preparatevi a vestire i panni dei mostri più famosi di Resident Evil

Da quando venne annunciato mesi fa ci sono state diverse beta di Resident Evil Re:Verse, ma questa sarà la prima ad essere aperta a tutti. Le precedenti prova infatti erano limitate a dei piccoli gruppi di giocatori selezionati, mentre ora tutti gli interessati potranno partecipare. L’unico requisito per accedere alla beta è quello di possedere un Capcom ID, profilo creabile facilmente tramite il sito della compagnia.

La beta attualmente è disponibile per tutti, ma non lo sarà per sempre. Capcom infatti ha annunciato che i giocatori potranno provare il titolo solamente per 24 ore. Per questo motivo, in caso siate interessati a provare Resident Evil Re:Verse, vi suggeriamo di mettere subito a scaricare la beta.

Resident Evil Village e Resident Evil Re:Verse saranno disponibili dal 7 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.