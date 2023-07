Resident Evil 4 Remake: nuovo record di copie vendute!

Rpochi mesi dall’uscita, Resident Evil 4 Remake stabilisce un nuovo record di copie vendute e conferma l’enorme successo della saga. Scopriamo cosa rende questo titolo così amato in questa nuova news

Da sempre è una delle saghe più amate e giocate tra quelle prodotte dalla nota azienda di produzione Capcom, ma il nuovo Resident Evil 4 Remake ha stabilito un nuovo record con ben 5 milioni di copie vendute in pochi mesi. Il suo lancio, infatti, è avvenuto il 24 marzo 2023 e già nel mese di aprile aveva fatto segnare oltre 4 milioni di vendite. Numeri impressionanti che confermano ancora una volta quanto questo titolo sia amato dagli appassionati di tutte le piattaforme. Tutto questo grazie soprattutto a storie e ambientazioni horror di altissima qualità che tengono incollati allo schermo piccoli e grandi gamers.

Resident Evil 4 Remake: il successo delle copie vendute spiegato in breve

Come già anticipato in precedenza, il nuovo titolo Resident Evil 4 Remake ha stabilito un nuovo record di copie vendute dopo appena quattro mesi dal giorno del lancio. Le aspettative della community erano davvero alte e per questo motivo erano molti anche i dubbi e le paure degli appassionati. Negli ultimi anni abbiamo assistito all’uscita di diversi remake di titoli storici e spesso si sono rivelati assai deludenti e ben al di sotto delle aspettative. In questo caso dobbiamo spezzare una lancia in favore del team di sviluppo di Capcom il quale è riuscito a portare un gioco perfettamente in linea con la sua versione originale, ma dai tratti moderni e accattivanti. Tutto ciò ha contribuito a rendere questo remake un super successo a livello mondiale. Sono stati già annunciati diversi contenuti aggiuntivi che arriveranno nei prossimi mesi così come la modalità in realtà virtuale in esclusiva PlayStation con il VR2.

