Resident Evil 4 Remake: location, nemici, gameplay e demo in uscita nel nuovo trailer!

Nel nuovo trailer di Resident Evil 4 Remake è possibile avere un assaggio delle location, dei nemici e del gameplay oltre ad avere info sull’uscita della demo ufficiale

Durante l’ultimo State of Play di PlayStation, Capcom ha svelato nuovi entusiasmanti dettagli sull’imminente uscita di Resident Evil 4. L’ultimo trailer ha fornito agli spettatori un assaggio di Leon S. Kennedy mentre esplora molteplici nuovi ambienti, uno scambio tagliente con Jack Krauser e molto altro! Oltre a questi dettagli sul gameplay, il trailer ha anche annunciato un’imminente demo per Resident Evil 4 e in uscita a breve e ha confermato che la modalità “The Mercenaries” tornerà come DLC gratuito dopo il lancio. Il gioco sarà disponibile il 24 marzo 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Resident Evil 4: a breve la demo in uscita!

Durante la loro straziante fuga da un piccolo villaggio europeo schiavo di Las Plagas, Leon e Ashley Graham devono navigare in molteplici ambienti controllati dal culto di Los Illuminados. Attraverso un castello tentacolare, miniere fatiscenti e altro ancora, incontrano abitanti del villaggio ancora più infetti, cultisti squilibrati e nemici insidiosi potenziati dal parassita Las Plagas. Leon e Ashley devono affrontare questi nemici decifrando anche gli arcani disegni dei meccanismi nascosti, enigmi esoterici e allettanti segreti.

Il percorso verso la salvezza del duo si interseca anche con il calcolatore agente delle forze speciali, il maggiore Jack Krauser. Il trailer ha anche annunciato alcune esperienze entusiasmanti per i fan che aspettano con impazienza l’uscita di Resident Evil 4 e per coloro che vogliono divertirsi anche dopo aver completato la campagna principale. Per aiutare a trattenere i fan fino al 24 marzo, è stata annunciata l’uscita della demo di Resident Evil 4.

Gli agenti speciali alla ricerca di maggiori sfide in Resident Evil 4 saranno entusiasti di sapere che anche la prolifica modalità sfida “The Mercenaries” tornerà come DLC post-lancio gratuito. Ulteriori informazioni sui tempi di pubblicazione della demo e del DLC “The Mercenaries” saranno condivise in un secondo momento. Oltre alla Standard Edition di Resident Evil 4, è ora disponibile per il preordine una “Deluxe Edition”.

La Deluxe Edition include contenuti di gioco aggiuntivi, tra cui costumi, armi, una mappa del tesoro e altro ancora. Coloro che preordineranno la Standard Edition riceveranno ricompense in-game, tra cui “Valigetta dorata” e “Ciondolo: Munizioni pistola”, mentre i preordini della Deluxe Edition includono anche “Valigetta classica” e “Ciondolo: Pianta verde”. Questi oggetti di personalizzazione offrono abilità di gioco specifiche se equipaggiati.

