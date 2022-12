Resident Evil 4 Remake: nuove informazioni in arrivo

Nuove informazioni su Resident Evil 4 Remake arriveranno nei prossimi mesi. Scopriamo i dettagli in questa news

Fin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto dopo molti rumor, durante lo State Of Play dello scorso giugno, Resident Evil 4 Remake ha catturato l’interesse di milioni di fan, i quali non vedono l’ora di conoscere nuove informazioni in merito. La cosa non stupisce affatto, essendo il titolo un rifacimento di uno dei più iconici capitoli della saga horror di Capcom, la quale, nelle scorse ore, ha dichiarato che avremo ancora notizie del gioco prima della sua uscita ufficiale. Siete pronti a tornare in azione?

Capcom rivelerà presto nuove informazioni su Resident Evil 4 Remake

Il remake del celebre Resident Evil 4 farà il suo debutto su PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 il prossimo 24 marzo, ma sembra proprio che prima di allora gli sviluppatori abbiano intenzione di rilasciare nuove informazioni in merito. Pare dunque che l’attesissimo titolo tornerà a mostrarsi nel corso dei prossimi mesi che lo separano dall’uscita ufficiale.

Attualmente non è chiaro in che cosa consistono queste novità in arrivo. Potrebbe trattarsi di un trailer, di un nuovo video di gameplay o altro ancora. Non resta dunque che attendere per scoprire insieme cosa la software house ha in serbo per i fan. Nell’attesa che arrivi marzo, se siete fan del genere, non perdetevi il ritorno di un altro celebre titolo horror, ovvero Dead Space, il cui rifacimento è ufficialmente entrato in fase gold, ed arriverà il prossimo 27 gennaio.

E voi che cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere novità in merito a questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?